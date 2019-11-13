Avrupa devleri 5 Milli yıldızımızın peşinde

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EURO 2020 Elemeleri’nde H Grubu’nun lideri olan ve yarın İzlanda’yla kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Türkiye Milli Takımı’nın kalecileri ve defans hattı adeta göz kamaştırıyor. Oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 3 gol gören ay yıldızlılarımız özellikle savunmada altın bir jenerasyon yakalarken Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik ve Kaan Ayhan’ın sergilediği eşsiz performans Avrupa devlerini harekete geçirmiş durumda.

İŞTE AVRUPA DEVLERİNİN PEŞİNDEN KOŞTUĞU YILDIZLARIMIZ

Yaz ayı transfer döneminde Sassuolo’dan 18 milyon euro’ya Juventus’a giden Merih Demiral için Milan şu anda 40 milyon euro’yu gözden çıkarmış durumda.

Leicester City’de Harry Maguire’ı unutturan Çağlar Söyüncü İngilizleri kendisine hayran bırakırken, genç stoper için Arsenal ve Liverpool şimdiden girişimlere başladı.

Almanya’da F.Dusseldorf forması giyen Kaan Ayhan adım adım Lazio’ya yaklaşıyor. Milli yıldız için İtalyanların 15 milyon euro teklif ettiği öğrenilirken, Kaan’ın sezon sonunda kesin olarak transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

İstanbulspor’dan Lille’e giden ve Lig 1’de harikalar yaratan Zeki Çelik tıpkı Merih gibi Milan’ın takibinde. Tottenham’dan Aurier’yi isteyen Milan’ın Zeki Çelik için de nabız yokladığı kaydedilirken Maldini’nin Ocak ayında Fransız yöneticilerin kapısını çalacağı bildirildi.

Her ne kadar milli takımda Mert Günok’un arkasında beklese de Süper Lig’de kalitesini ispatlayan Uğrucan Çakır ise Liverpool’la flört halinde. Yetenekli kaleciyi antrenmanlarda bile izlettiği ortaya çıkan Jurgen Klopp’un Uğurcan’ı istediği anlaşılırken, 23 yaşındaki eldivenin şimdiden Premier Lig hayalleri kurduğu ifade edildi.