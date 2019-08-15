Avrupa’da tur gecesi

GÜNEŞ

■ UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı hede eyen Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, 3. eleme turunda bu akşam rövanş maçlarına çıkıyor. İlk maçta Çekya ekibi Sparta Prag karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 90 dakikayı 2-2 tamamlayan Bordo-Mavililer, seyircisi önünde tur atlamak istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman, Prag’dan avantajlı bir skorla döndüklerini ancak her şeyin bitmediğini hatırlatarak, “Çok zor bir maç bizi bekliyor. Oyuncularımın tura inancı tam... İnşallah başaracağız” dedi.

KALİTEMİZİ GÖSTERMELİYİZ

■ SLOVEN ekibi Olimpija’yı eledikten sonra Sırplar’ın köklü kulübü Partizan’la eşleşen Yeni Malatya ise ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybetmişti. Rövanşı 2-0 kazanması yetecek olan temsilcimizde teknik direktör Sergen Yalçın, şunları söyledi: “Geleneği olan, tarihsel bir kulüple mücadele ediyoruz. İlk maçta bireysel hatalardan 3 gol yedik. Rakibi eleyebilecek güçteyiz. Bu tip maçlarda tecrübe faktörü öne çıkıyor. Onlar daha tecrübeli ama biz daha kaliteliyiz. Bu kalitemizi göstermeliyiz.