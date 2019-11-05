Avrupa’da gülmeyi unuttuk

GÜNEŞ

■ ŞAMPİYONLAR Ligi A Grubu 4.maçında yarın Real Madrid’e konuk olacak olan Galatasaray, son yıllarda Avrupa Fatihi unvanına yakışmayan sonuçlar alıyor... Avrupa Kupaları’nda yüzü gülmeyen ve şu ana kadar 99 galibiyeti bulunan Cim Bom, son iki yıldır oynadığı 10 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılamadı. Bu 10 mücadelenin 3’ünde berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, 7’sinde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Aslan bu maçların 8’inde ise rakiplerine gol atamadı.

İSPANYA’DA DALYA ARAYACAK

■FATİH Terim’in öğrencileri, Avrupa’daki son galibiyetini geçen sezon Şampiyonlar Ligi ilk maçında Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Bu sezon grubunda oynadığı 3 maçın birinde berabere kalan ve ikisinde mağlup olan Galatasaray, İspanya deplasmanında sürprize imza atarak 100. galibiyetini almayı umuyor. Cim Bom İstanbul’da yenildiği rakibini evinde yenerse Avrupa Kupaları’nda 100. galibiyetini elde eden ilk Türk takımı olacak.