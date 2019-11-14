GÜNEŞ

■ LORİS Karius, son haftalardaki başarılı performansıyla Beşiktaş’ın yakaladığı çıkışta büyük pay sahibi oldu. Antalyaspor deplasmanında uzatmalarda Serdar Özkan’ın altı pasta vuruşunu ayaklarıyla çıkarıp takımını 3 puana taşıyan başarılı file bekçisi, Denizlispor karşılaşmasında da Rodallega’nın kullandığı mükemmel frikiği son anda kurtarıp adeta şov yapmıştı. Karius, bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada kalesinde 10 gol görürken, maç başına 1 gol yeme ortalamasını tutturdu.

ALMAN KALECİLERİN EN İYİSİ

■ KARİUS, Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 10 karşılaşmanın 5’inde ise kalesini gole kapatmayı başardı. Alman kaleci bu istatistiğiyle Avrupa’da da zirvede yer aldı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde forma giyen Alman kaleciler arasında, kalesini en fazla maçta gole kapatan isim Loris Karius oldu. Karius, 3’er maçta gol yemeyen Ter Stegen (12 maçta 3 kez), Manuel Neuer (11 maçta 3 kez), Oliver Baumann (11 maçta 3 kez), Alexander Nübel’i (11 maçta 3 kez) geçti.