Avrupa’da 1 düğün 3 cenaze

GÜNEŞ

■ TÜRK takımları bu sezon Avrupa kupalarında büyük hüsran yaşadılar. Yeni Malatyaspor, 3. ön eleme turunda Partizan’a elenerek gruplara katılamadı. Şampiyonlar Ligi’ne büyük umutlarla başlayan Galatasaray ise güçlü rakiplerinin bulunduğu grubunda sadece 2 puan toplayıp 1 gol atabildi ve sonuncu sırada yer almaktan kurtulamadı. Sezon öncesi flaş transferleriyle dikkat çeken Sarı-Kırmızılılar’ın gösterdiği performans ve istatistikleri, Şampiyonlar Ligi’ndeki en zayıf takım olarak dikkati çekti.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR ZAYIF

■ UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş ve Trabzonspor ise çok kötü bir performans sergiledi. Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren iki ekip, Avrupa’da üst üste gelen kötü sonuçların ardından, grupların bitimine 2 hafta kala prestij maçlarına çıkmaya başladı. Ardından rotasyonlu kadrolarıyla sahaya çıkan iki temsilcimiz, gruplarında sonuncu sırada yer aldılar. Beşiktaş tek galibiyetini Slovan Bratislava karşısında alırken, Trabzonspor sadece Basel ile kendi evinde berabere kalarak 1 puanda kaldı.

TÜRKİYE’NİN GURURU BAŞAKŞEHİR

■ MEDİPOL Başakşehir ise UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda gösterdiği performansla Türkiye’nin gururu oldu. Turuncu-Lacivertliler, İtalya devi Roma ve Bundesliga lideri Mönchengladbach’ın bulunduğu grubu 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ilk sırada tamamladı. Alman ekibi karşısında önceki gün son dakika golüyle 2-1’lik galibiyete ulaşan temsilcimiz, bu sezon Avrupa’daki tek başarılı olan Türk takımı oldu. Başakşehir’in rakibi, 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak son 32 tur kurasında belli olacak.