AVM’den çıkan yıldızlar

GÜNEŞ | ÖZEL RÖPORTAJ

■ BİR alışveriş merkezinde ışletmeci ve kulüp başkanı Nihal Çobanoğlu tarafından açılan buz pisti, buz hokeyinde çok önemli bir kulübün doğmasına neden oldu. 2014 yılında açılan pistte spor yapan miniklerin katılımıyla kurulan Flash Buz Sporları Kulübü, hokey dalında milli takımın alt yapısına oyuncu yetiştirmekle kalmıyor, minikler ve yıldızlar kategorilerinde de birçok başarıya imza atıyor. Kulübün baş antrenörlüğünü ise Buz Hokeyi’nin ünlü hocası Tarık Göçmen yapıyor.

MİNİKLERİ GELECEĞE HAZIRLIYOR

■ 2012-14 yılları arasında Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Milli Takımlar Sportif Direktörlüğü görevini üstlenen Göçmen, ardından kulüp çalışmalarına döndü. Göçmen, bu spora gönül vermiş minik sporcuları geleceğe hazırlamak için şampiyonluklarla dolu 19 yıllık antrenörlük birikimlerini öğrencilerine aktarıyor. Göçmen, Flash Buz Sporları kulübünde öncelikle çocuklara hokeyi sevdirmeye çalıştıklarını söyledi.

HEM EĞİTİM HEM YARIŞMA

■ AVM’DE açılan buz pistine gelen sporculardan kurulan Flash Buz Sporları Kulübü’nde geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını anlatan Göçmen, sportif açıdan daminikler ve yıldızları gelecekteki milli takımların alt yapısı için hazırladıklarını dile getirdi. Göçmen, katıldıkları birçok turnuva ve organizasyonlarda başarılar aldıklarını ifade etti.