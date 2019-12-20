Avcı'nın derbideki kozu eski Fenerli

Süper Lig'de altı maçlık galibiyet serisi geçen hafta Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor karşısındaki 2-0'lık yenilgiyle son bulan Beşiktaş'ta gözler derbiye çevrildi.

Fenerbahçe'nin evinde oynadığı maçlardaki performansını ekibiyle birlikte analiz eden teknik direktör Abdullah Avcı, derbide sürpriz yapmayı planlıyor. Jeremain Lens son maçlardaki performansıyla hocasının gözüne girmiş durumda...

Uzun süredir beklentileri karşılayamayan ve Diaby'nin transferiyle birlikte yedek kulübesine mahkûm olan Hollandalı futbolcu, son iki haftada oyuna sonradan girdiği maçlarda hücuma getirdiği canlılıkla dikkatleri toplamıştı

HAREKET GETİRİYOR

İlk on birde başladığı son beş maçta gol ve asist anlamında takıma hiçbir katkıda bulunamayan Diaby, son iki karşılaşmada da çok etkisiz kalınca oyundan erken çıkarılmıştı. Lens ise tam aksine oyuna sonradan girdiği Kasımpaşa maçında fuleli driplingleriyle rakip savunmayı dağıtmış ve son dakikada gelen galibiyet golünün asistini yapmıştı.

Hollandalı oyuncunun son maçlardaki etkili performansını beğenen Abdullah Avcı, bunun yanında futbolcunun eski takımı Fenerbahçe karşısında daha hırslı oynayacak olmasını da değerlendirmek istiyor.

Abdullah Avcı, taktik idmanlarda Lens'i as kadroda deniyor. (Türkiye)