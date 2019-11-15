'Avcı’yla mutluyum'

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’IN yükselen performansı dikkat çeken kalecisi Loris Karius, bu sezon takımın başına geçen Abdullah Avcı’ya övgüler yağdırdı. Basın mensuplarına açıklama yapan Alman file bekçisi, teknik direktör Abdullah Avcı’nın geçtiğimiz sezon Başakşehir’de kendisini kanıtladığını ifade ederek, “Orada harika bir iş yapmıştı. Bu sene adaptasyon süreci yaşadı ancak şu anda bütün takım birbirine ısındı. Hep beraber geliştik, iyi defans yapıp maçları kazandık. Avcı’nın gelmesinden ve onunla birlikte çalışmaktan çok mutluyum” dedi.

HANGİ KALECİ OLSA….

■ ALMAN kaleci, bu sezonki başarısının nedenlerini anlatması istendiğinde ise geçtiğimiz sezonu eleştirdi. Loris Karius, geçtiğimiz sezon defans anlamında organizasyonlarının olmadığını ileri sürerek, “Defansımız her maç değişiyordu, planlamamız düzgün değildi, hangi kaleciyi koysanız, benzer sonuçlar gösterirdi. İkinci yarı maçlarda çok iyi performans sergiledim, hatta kurtardığım gollerle takımıma bir sürü puan kazandırdım. Bu sene ise planlı bir defansla daha iyi performans sergiledim” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUĞA KONSANTREYİM

■ SÖZLEŞMESİNİN sezon sonunda bittiği hatırlatılan başarılı file bekçisi, şu anda konsantrasyonunun sadece maçlara olduğunu, sezon sonu için ise her şeyin açık olduğunu kaydetti. “Ne olacağını gerçekten bilmiyorum” diyen Karius, şöyle devam etti: “Şu an kasım ayı. Böyle bir şeyi düşünmüyorum, sadece oyunuma odaklanıyorum, mayısa kadar sürecek sezonumuz var. Şampiyonluk için savaşacağım. Zamanı geldiğinde de masaya oturup en iyi planı tartışacağız.”

İSTANBUL ÇILGIN BİR ŞEHİR

■ TÜRKİYE’deki hayatından mutlu olduğunu kaydeden Siyah-Beyazlı oyuncu, “İstanbul, yaşayan çılgın bir şehir. Yemeklerini seviyorum. Çok fazla alternatif var” açıklamasında bulundu. Futbolculuğun kendisi için her zaman birinci sırada olduğunu vurgulayan Karius, “Modaya da ilgim var. O yüzden bununla ilgili şeyler deniyorum. Müzikle de çok ilgileniyorum” dedi. Süper Lig'de akşam saatlerinde maçların yapılmasının kendisi için ilginç olduğunu belirten Karius, İngiltere’de gündüz oynadıklarını, bu nedenle rutinini değiştirdiğini söyledi.