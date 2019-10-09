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09 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 23:33:56

Avcı’nın umudu Diaby

5 maçta gördüğü 4 sarı kartla takımı sabote ettiği düşünülen Ljajic, formayı Diaby’ye kaptırdı. Abdullah Avcı, Burak Yılmaz’ın da isteğiyle Fransız yıldızı forvet arkası oynatacak.

GÜNEŞ

■LİDERİ devirerek kötü gidişe ‘dur’ diyen Beşiktaş’ta taşlar yerinden oynayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, performansından memnun olmadığı Adem Ljajic’i kesip yerine Abdoulay Diaby’yi oynatmayı düşünüyor. Alanyaspor maçında Ljajic’in yerine girerek 10 numara oynayan ve Burak Yılmaz’la ikili santrfor pozisyonuna dönen Diaby’nin performansı teknik heyeti sevindirmişti. Milli aradan sonra oynanacak olan Ankaragücü maçında Burak-Diaby ikilisinin sahaya sürülmesi bekleniyor.

BURAK DA ŞİKAYETÇİYDİ

■MAÇ içinde yalnızları oynayan ve pas alışverişi yapacak oyuncu dahi bulamayan Burak’ın, Diaby oyuna girdikten ve kendisine yakın oynadıktan sonra pozisyonların artması da Ljajic’in yedeğe çekileceğinin bir diğer göstergesi… Tecrübeli teknik adamın takım içinde yapacağı diğer değişiklik ise Dorukhan’ın sakatlığı ile mecburi hale geldi. 8 numara pozisyonu için Oğuzhan’dan başka alternatifi kalmayan Avcı, bundan sonraki maçlarda Oğuzhan’ı sürekli 11’e koyacak.

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