Avcı’nın sistemi oturuyor

GÜNEŞ

ALANYA galibiyetiyle kanatlanan Kartal, evindeki savunma performansıyla göz doldurdu. Ligde toplam 12 gol yiyen Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park'taki 4 maçta 2 gol yedi. Özellikle Wolverhampton ve A. Alanyaspor maçlarındaki görüntü, “Abdullah Avcı’nın sistemi oturmaya başladı” dedirtti. Öte yandan, evinde 15 maçtır bileği bükülmeyen ve son yenilgisini geçen sezon Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak alan Beşiktaş, sonraki 15 maçta 10 galibiyet ve 5 beraberlikle 35 puan topladı.