Avcı’nın kredisi bitiyor

GÜNEŞ

■ MİLLİ takıma giden Şenol Güneş’in yerine Beşiktaş’ın başına getirilen, ancak lig ve Avrupa’da bir türlü istenilen sonuçları alamayan Abdullah Avcı’nın kredisi bitmek üzere. Eski başkan Fikret Orman’ın sezon başında 36 milyon lira karşılığında 3 yıllık sözleşme imzaladığı Abdullah Avcı için tehlike çanları çalmaya başladı. Ligde ilk 8 hafta sonunda 9 puanla 12. sırada yer alan, Avrupa Ligi’nde ise 3 maçta 0 çeken tecrübeli hoca için yarın oynanacak Galatasaray derbisi son şans olarak görülüyor.

KAZANMAK ZORUNDA

■ G.SARAY karşılaşmasının kazanılması halinde Avcı ve talebeleri rahat bir nefes alacak. Ancak olumsuz bir sonuç elde edilirse Abdullah Avcı’nın Beşiktaş kariyerinin sonu gelebilir. Siyah-Beyazlı taraftarlar alınan kötü sonuçlara rağmen, önceki gün oynanan Braga karşılaşmasında Avcı'yı ilk kez istifaya davet ettiler. Siyah-Beyazlı taraftarların derbide önce sessiz kalacağı, ancak herhangi bir olumsuz sonuçta daha yüksek sesle Abdullah Avcı’dan istifa talebinde bulunacağı kaydedildi.

DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

■ BEŞİKTAŞ, yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara varmadan başladı. Siyah-Beyazlılar’ın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dün sabah yaptığı basına kapalı antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam Braga karşılaşmasında forma giyen futbolcular, antrenmanda rejenerasyon çalışması yaptı. Tedavileri ve bireysel programları devam eden oyuncular ise özel çalışma gerçekleştirdi. Beşiktaş, bugün idman yapıp kampa girecek.