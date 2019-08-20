Avcı iplerini çekti

GÜNEŞ

■SÜPER Lig’in ilk haftasında Sivasspor’a farklı mağlup olan Beşiktaş’ta taşlar yerinden oynadı… Teknik direktör Abdullah Avcı, Sivasspor maçının tekrarını izledikten sonra radikal kararlar almaya karar verdi ve dört ismin üzerini çizdi… Zorlu deplasmanda sahada adeta yokları oynayan ve hata üstüne hata yapan Gökhan Gönül, Caner Erkin, Ricardo Quaresma ile Gary Medel’i ikinci plana atan Avcı, bu dört oyuncuya bu haftaki Göztepe maçında görev vermeyecek.

KARİUS’TAN MÜJDE GELDİ

■TECRÜBELİ teknik adam, Gökhan’ın yerine Douglas’ı, Caner’in yerine Rebocho’yı, Quaresma’nın yerine Lens’i ve Medel’in yerine de Oğuzhan’a görev verecek. Öte yandan Beşiktaş’a sakatlığı bulunan Alman kaleci Loris Karius’tan da müjdeli haber geldi. Tecrübeli file bekçisinin iyileştiği çalışmalara başladığı kaydedildi. Ancak, Kara Kartal bir de kötü haber geldi. Hırvat stoper Vida’nın Sivas maçını sakat sakat tamamladığı ve idmana katılamadığı açıklandı.