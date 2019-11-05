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05 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 23:38:18

Avcı hedef büyüttü

Siyah-Beyazlılar’ın deneyimli hocası Abdullah Avcı, ligin ilk yarısında kalan 7 maçtan 19 puan çıkararak devre arasına lider girmeyi planlıyor. Futbol olarak olumlu sinyaller vermeye başlayan Kartal, oynayacağı bu 7 karşılaşmanın 4’üne sahası Vodafone Park’ta çıkacak.

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor maçlarını kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş'ta deneyimli teknik adam Abdullah Avcı, devre arasına lider gireceklerine inanıyor. İlk devrenin kalan 7 haftasında en az 19 puan almanın hesaplarını yapan Avcı, 34 puana ulaşarak zirveye oturacaklarını düşünüyor. Siyah-Beyazlı ekip ilk yarıda kalan 7 haftalık dilimde, 4 maçı da içeride oynayacak. Beşiktaş, bu süreçte sahasında Denizlispor, Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

3 DEPLASMAN VAR

 ■ BEŞİKTAŞ’IN devre arasına kadar gideceği deplasmanlar ise; Konya, Kasımpaşa ve Fenerbahçe. Öte yandan Abdullah Avcı, sakat oyuncuların dönmesiyle birlikte daha alternatifli bir kadroya kavuşacak. Deneyimli hoca, milli arada Dorukhan dışında tüm sakatların iyileşeceğini ifade ederek, kalan bu 7 karşılaşmada takım olarak en büyük avantajlarının geniş kadro yapısı olacağını dile getiriyor. N’Koudou ve Douglas’un dönmesini adeta 4 gözle bekleyen Avcı, bu oyuncuların iyileşmesiyle birlikte elinin güçleneceğine inanıyor.

DENİZLİ MAÇININ AFFI YOK

 ■ AVCI’NIN, futbolcularıyla yaptığı Antalyaspor maçının değerlendirme toplantısında, ikinci yarı oynadıkları futbolun kendilerine yakışmadığını söylediği öğrenildi. İlk yarıda harika oynadıklarını kaydeden Avcı’nın, “İkinci yarı ise sizi tanıyamadım. Rakibin baskısını kabul ettik. Maç berabere bile bitebilirdi. Biz girdiğimiz pozisyonları mutlaka değerlendirmeliydik. Bunu başarabilseydik, farklı bir oyun olurdu. Milli aradan önce yapacağımız Denizlispor maçını kazanmak zorundayız. Bu maçın affı yok” dediği kaydedildi.

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