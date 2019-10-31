Avcı: Derbinin anlamı kalmaz

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’TA alınan derbi galibiyetinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı, zafer havasının rehavete düşmemesi için işi sıkı tutuyor. Takımın seri galibiyetler alarak yoluna devam etmesini hedefleyen Avcı, “Derbi galibiyetiyle ivme yakaladık. Önemli olan bu havayı korumak. Şimdi Antalyaspor maçını kazanmamız gerekiyor. Bu maçı kazanamazsak derbinin de bir anlamı kalmaz. Bu maçı kazandığımız takdirde, önümüzdeki diğer maçlar için de rüzgarı arkamıza almış oluruz” diyerek futbolcuları uyardı.

YOKLUK BİTTİ, BOLLUK VAR

■ BU sezon gerek sakatlıklar gerekse de cezalılar nedeniyle bir türlü ideal 11 kuramayan Avcı, sakat futbolculardan gelen haberlerle rahatladı. Sakatların bir bölümü takıma döndü. Burak Yılmaz’ın durumu bugün çıkacak test sonuçlarına göre belli olacak. Douglas ve N’Koudou’nun da dönmesiyle Antalyaspor maçı öncesinde eksikler sadece Dorukhan ve cezalı Caner’in olma ihtimali yüksek. Öte yandan Dorukhan'ın da özel bir tedaviyle devre arasında takıma katılacağı öğrenildi.