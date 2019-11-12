Avcı’dan rotasyon tepkisi

GÜNEŞ

■ Bir daha bu konuda konuşmayacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Bu kulüpte 10 kişilik sağlık ekibi bulunuyor. Yorgunluk testleri, sakatlanma riski ölçüm testi var. Bu eleştiri, oynayan futbolcuyu da değersiz hale getiriyor. Beşiktaş formasını giyen her oyuncu değerlidir. Rotasyonu kabul etmiyorum” dedi.