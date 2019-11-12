12 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 23:41:28
Avcı’dan rotasyon tepkisi
BRAGA deplasmanına bazı oyuncularını götürmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, bu karşılaşmada rotasyon yaptığı iddialarına sert yanıt verdi.
GÜNEŞ
■ Bir daha bu konuda konuşmayacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Bu kulüpte 10 kişilik sağlık ekibi bulunuyor. Yorgunluk testleri, sakatlanma riski ölçüm testi var. Bu eleştiri, oynayan futbolcuyu da değersiz hale getiriyor. Beşiktaş formasını giyen her oyuncu değerlidir. Rotasyonu kabul etmiyorum” dedi.
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