16 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 23:15:23
Avcı’dan Abou’ya ret
BURAK Yılmaz’ın istenilen seviyeye gelememesi, Umut Nayir’in de yetersiz olmasından dolayı forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş’ta gündeme yeniden Aboubakar geldi...
GÜNEŞ
■ Ağır sakatlık sonrasında Porto’nun göndermeye sıcak baktığı oyuncu için Siyah-Beyazlı yönetim devreye girdi, ancak teknik direktör Abdullah Avcı bu transferi veto etti... Avcı’nın performansında soru işareti olmayan ve gelir gelmez hemen forma giyebilecek bir ismin kadroya katılmasını istediği belirtildi.
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