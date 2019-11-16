Avcı’dan Abou’ya ret

GÜNEŞ

■ Ağır sakatlık sonrasında Porto’nun göndermeye sıcak baktığı oyuncu için Siyah-Beyazlı yönetim devreye girdi, ancak teknik direktör Abdullah Avcı bu transferi veto etti... Avcı’nın performansında soru işareti olmayan ve gelir gelmez hemen forma giyebilecek bir ismin kadroya katılmasını istediği belirtildi.