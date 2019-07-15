Avcı beyin yıkıyor

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sistemini oturtmak için gece gündüz ara vermeden çalışıyor. Medipol Başakşehir’deki pas oyununu Siyah-Beyazlı takımda daha da geliştirmek için kolları sıvayan Avcı ve ekibi, futbolculara teknik ve taktik çalışmaların yanında teorik eğitimler de veriyor. Avcı’nın sayıları 100’ü bulan hücum ve savunma setlerini futbolculara ezberletmeye başladığı, yurtdışı kampında bunların pratiğe döküleceği aktarıldı.

MİRASYEDİ OLMAYACAK

■ FUTBOLCULARIYLA sık sık bireysel görüşmeler yapan Avcı, Şenol Güneş’ten kalan futbol mirasının üzerine koymayı hedefliyor. Oyun felsefesini yavaş yavaş aşılayan başarılı çalıştırıcının, “Oyunun her alanında, her bölgede topa hükmeden bir görüntü sergilemeliyiz. Top kayıpları önemli değil. Önemli olan topu geri kazanma zamanımız. Bireysel kalitenin skora dönüşebileceği bir futbol ortaya koyabilirsek işimiz kolaylaşır. Bu oyuncu grubu gerçekten çok kaliteli” dediği aktarıldı.