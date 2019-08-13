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13 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:26:45

'Avcı Beşiktaş'a uygun'

A Milli Takım’ın hocası Şenol Güneş, Beşiktaş’taki halefi Abdullah Avcı’nın Kartal için en doğru içim olduğunu söyledi. Güneş, şampiyonlukların kaçmasını kulüp içindeki ekonomik dengelere bağladı.

GÜNEŞ

YABANCILIK ÇEKMEZ

A MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’a uygun bir isim olduğunu söyledi. 4 yıl çalıştırdığı Siyah-Beyazlılar’da 2 şampiyonluk yaşayan ve yerini Avcı’ya bırakan başarılı çalıştırıcı, “Karakter olarak da Beşiktaş'a uygun. Efendi saygıdeğer ve işini çok seven birisi. Başarılı olacağını düşünüyorum başarılı olmasını da bekliyorum. Kulüpteki yöneticileri ve oyuncuları da tanıyor. Dolayısıyla yabancılık çekeceğini düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

MAAŞLAR YATMAZSA OLMAZ

KULÜPLERDEKİ başarının anahtarının ekonomik dengeler olduğunu vurgulayan kurt hoca, “Bunu yaşadığım için söylüyorum. Avrupa'daki birinci madde; hiçbir oyuncu ve hiçbir hoca sözleşmeden çıkamaz. Bizde ise anlaşmaya hiç uyulmaz. Bu çözülmeden olmaz. Hiçbir oyuncunun 'paramı alır mıyım, alamaz mıyım' diye düşünmemesi lazım. O yüzden hep duyuyoruz 'ödemeler yapılmadı, kriz var' gibi. Bazen dışarıya yansıyor, bazen de yansımıyor ve bu durum takım dengelerini bozuyor” dedi.

PARA VARSA HUZUR VAR

BEŞİKTAŞ’TAKİ son 2 sezonunda şampiyonlukların kaçmasını bununla ilişkilendiren Güneş, şöyle devam etti: “Bir kısmına veriliyor, bir kısmına verilmiyor, bir kısmı ihtarname çekip alıyor. Bu da huzur kaçırıyor. Hoca eğer yeniyse bir süre dayanıyor. Sonra hocanın da, yöneticinin de, oyuncunun da fonksiyonu kalmıyor. Sapla saman karışıyor. Onun için ekonomik dengelerin yarışı etkileyeceğini düşünüyorum. Ödeme sorunu az olanların daha başarılı olacağını düşünüyorum.

BEŞİKTAŞ DOĞAL FAVORİ

LİGDEKİ şampiyonluk şanslarını değerlendiren Güneş, “G.Saray Şampiyonlar Ligi'ne hazırlandığı için daha farklı transferler yapıyor. F.Bahçe eksikleri itibarıyla transferler yapıyor. Beşiktaş da aynı şekilde... Trabzonspor'un da iyi bir kadrosu var. Gördüğüm kadarıyla şampiyonluk yarışında olabileceğini hissettirmek istiyor. Beşiktaş zaten, her büyük takımda olduğu gibi şampiyonluk yarışının doğal adayıdır, isimleri yeter. Başakşehir de şampi- yonluğu zorlayacak- tır” dedi.

AVRUPA İÇİN GEÇ KALDIM

TEKNİK direktörlük kariyerine yeni başlayan bir antrenör olsa, Avrupa'ya gitmek isteyeceğini belirten Şenol Güneş, “2002'de Dünya Kupası'ndan sonra gidebilirdim.. Avrupa farklı bir dünya, ona hazırlanmanız lazım. Yeni arkadaşların da ona göre hazırlanmaları gerekir. Eğer onlara hazırlanmazsanız benim gibi geç kalırsınız. Çünkü onlar da sizi alırlarken kendilerine göre hesap yapacak ve belirli bir beklentileri olacak. Bizim zamanımızda şartlar çok kısıtlıydı. Kendi koşullarımızla büyümeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

ÜRETİMİ ŞANSA BIRAKMAMALIYIZ

GÜNEŞ, A Milli Takım için ise şunları söyledi: “Kaleci sayımız çok fazla, bu yüzden en iyi olanları seçmeye çalışıyoruz. Kötüden veya yokluktan seçmektense varlıktan en iyisini seçmek bizim için daha iyi. Sol bekte ve sol stoperde az oyuncumuz var. Stoperde iyi arkadaşlarımız var ama sol ayaklı bir stoperimiz yok. Sol bekte ideal anlamda şu anda sayısal bir fazlalığımız da yok. Lige baktığımızda takımlarda da bunu görüyoruz. Onun dışında diğer mevkilerde bir sorunumuz yok ve bu güzel bir şey. Üretimi biraz planlayarak yapmamız lazım, şansa bırakmamak gerekiyor.

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