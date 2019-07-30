Audi Cup Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Bayern Münih Fenerbahçe maçı nereden izlenir?

Audi Cup Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? merak ediliyor. Sarı lacivertli takım özel bir turnuvada dünya devi ile karşı karşıya gelecek. Bayern Münih ile Fenerbahçe karşılaşması futbolseverlerin gündemine oturdu. Audi Cup Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler akfamı heyecanla bekliyor. Audi Cup Fenerbahçe maçının saat kaçta hangi kanalda olduğu, Bayern Münih Fenerbahçe maçının nereden izlenebileceği ile ilgili detayları haberimiz içerisinde bulabilirsiniz.

Audi Cup için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da 30-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Audi Cup öncesi heyecan artıyor. Fenerbahçe'nin de yer alacağı kupada Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham yer alıyor.

30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak olan Audi Cup maçları, Smartspor kanalından canlı izlenebilecek. 30 Temmuz tarihinde 19.00'da Real Madrid-Tottenham, 21.30'da ise Bayern Münih-Fenerbahçe maçları izleyicilerle buluşacak. Üçüncülük ve final maçı ise 31 Temmuz tarihinde oynanacak.

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENEBİLECEK?

Bayern Münih Fenerbahçe maçı, Audi Cup D-Smart’tan izlenebilecek.

AUDİ CUP NEDİR?

Audi Cup, Alman kulübü Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı ve Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da sahnelenen dört takımın yer aldığı iki günlük bir sezon öncesi futbol turnuvasıdır.

Audi Kupası geleneği tam 10 yıl önce, Audi'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde 2009 yılında başladı. Kupa, o zamandan beri Avrupa'nın en prestijli ve yüksek vasıflı hazırlık turnuvalarından biri olarak devam ediyor. 2019-2020 sezonu öncesi 6'ıncısı düzenlenecek turnuvayı şimdiye kadar Bayern Münih 3 defa, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.