Audi Cup Bayern Münih- Fenerbahçe maçı canlı şifresiz izlenir mi? Bayern Münih- Fenerbahçe maçı izleme yolları arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Sarı lacivertli takımın özel bir turnuvada dünya devi ile karşı karşıya geleceği maç gündeme damgasını vurdu. Futbolseverler, Bayern Münih- Fenerbahçe maçını heyecanla bekliyor. Fenerbahçe'nin de yer alacağı kupada Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham yer alıyor.

30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak olan Audi Cup maçları, Smartspor kanalından canlı izlenebilecek. 30 Temmuz tarihinde 19.00'da Real Madrid-Tottenham, 21.30'da ise Bayern Münih-Fenerbahçe maçları izleyicilerle buluşacak. Üçüncülük ve final maçı ise 31 Temmuz tarihinde oynanacak.

AUDİ CUP BAYERN MÜNİH- FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Bayern Münih- Fenerbahçe maçı izleme yolları arama motorlarında araştırılıyor. Futbolseverler, Audi Cup Bayern Münih Fenerbahçe maçını canlı bir şekilde D-Smart’tan izleyebilecek.

AUDİ CUP NEDİR?

Audi Cup, Alman kulübü Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı ve Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da sahnelenen dört takımın yer aldığı iki günlük bir sezon öncesi futbol turnuvasıdır.

Audi Kupası geleneği tam 10 yıl önce, Audi'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde 2009 yılında başladı. Kupa, o zamandan beri Avrupa'nın en prestijli ve yüksek vasıflı hazırlık turnuvalarından biri olarak devam ediyor. 2019-2020 sezonu öncesi 6'ıncısı düzenlenecek turnuvayı şimdiye kadar Bayern Münih 3 defa, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.