Atletico Madrid, Kieran Trippier'i kadrosuna kattığını açıkladı

Transferin hareketli ekiplerinden Atletico Madrid, İngiliz ekibi Tottenham'ın sağ beki Kieran Trippier'i transfer ettiğini açıkladı.

İspanyol ekibi, Trippier için İngiliz ekibine 22 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

28 yaşındaki İngiliz sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıklayan Madrid ekibi, bu sezon 126 milyon euro ile tarihin en pahalı transferlerinden olan Portekizli Joao Felix'i de kadrosuna katmıştı.

Trippier, geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi ile Şampiyonlar Ligi finaline çıkarken, 38 maçta 1 gol ve 5 asist ile oynadı.

(Sporx)