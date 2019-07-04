04 Temmuz 2019 Perşembe 15:04:55 | Son Güncelleme: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:06:22
Atletcio Madrid, Eljif Elmas transferini noktalıyor! İspanyol yöneticiler İstanbul'a geldi
Fenerbahçe’nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas, Atletico Madrid’e yakın. İspanyol yöneticiler İstanbul’a gelerek sarı lacivertli kulüple masaya oturdu.
Transferin gözde isimlerinden Eljif Elmas, Atletico Madrid yolcusu.
Atletico Madrid’in yöneticileri, genç oyuncunun transferini bitirmek için İstanbul’a geldi.
Elmas ile Inter de ilgileniyordu. Genç futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
(TRT Spor)
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