Atiba hoca oluyor

GÜNEŞ

■ 37 yaşına girmek üzere olan Kanadalı futbolcunun, sezon sonu sözleşmesi bittikten sonra futbolu bırakıp, teknik direktör Abdullah Avcı’nın ekibine dahil olacağı belirtildi. Avcı, G.Birliği maçının ardından “Atiba antrenörlüğü düşünüyor. Benim bununla ilgili bir projem var. Kendi antrenörümü yetiştirmekle alakalı. Atiba da bu isimlerden biri olacak” demişti