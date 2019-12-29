29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 23:52:53
Atiba hoca oluyor
GENÇLERBİRLİĞİ galibiyetinde 3 asistini 1 de golle süsleyerek şov yapan Atiba Hutchinson, teknik direktör oluyor.
GÜNEŞ
■ 37 yaşına girmek üzere olan Kanadalı futbolcunun, sezon sonu sözleşmesi bittikten sonra futbolu bırakıp, teknik direktör Abdullah Avcı’nın ekibine dahil olacağı belirtildi. Avcı, G.Birliği maçının ardından “Atiba antrenörlüğü düşünüyor. Benim bununla ilgili bir projem var. Kendi antrenörümü yetiştirmekle alakalı. Atiba da bu isimlerden biri olacak” demişti
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