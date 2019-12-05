Atiba’dan 'Devam’ kararı

GÜNEŞ

■ Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, “Bu takımda oynamak istediği kadar oynayacak” diyerek açık çek verdiği Kanadalı futbolcunun, gelecek sene de futbola devam etmek istediği öğrenildi. Atiba’nın yakın çevresine, “Geçmişte bazı sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşadım. Ama artık kendimi çok iyi hissediyorum. Gelecek sene de takımda kalmak istiyorum” dediği öğrenildi.