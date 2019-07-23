23 Temmuz 2019 Salı 09:52:21 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 09:52:58
Athletico Paranaense, Beşiktaş'tan ayrılan Adriano'yu transfer ettiğini açıkladı
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Adriano'nun yeni takımı resmen açıklandı.
Brezilya ekibi Athletico Paranaense, 34 yaşındaki sol bek ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
2016 yılında Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli sol bek, geçen sezon siyah beyazlı forma ile 29 maça çıkıp 2 asist üretmişti.
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