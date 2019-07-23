Aston Villa, Luyindama için Galatasaray'a 12 milyon Euro teklif etti

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Standard Liege'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Christian Luyindama için Aston Villa'nın talip olduğu iddia edildi. İngiliz kulübünün Luyindama için resmi teklifte bulunacağı ancak öncelikle sarı kırmızılıların futbolcunun bonservisini almasını beklediği öne sürüldü.

Galatasaray, ocak ayında 3 milyon euro karşılığında Luyindama'yı kiralamıştı. Oyuncunun satın alma opsiyonunu elinde bulunduran sarı kırmızılıların 6 milyon euro karşılığında bunu gerçekleştirmesi bekleniyor. İngiliz basınından BirminghamLive'da yer alan habere göre Premier Lig'e geri dönen Aston Villa, Christian Luyindama için 12 milyon euroluk teklif yapacak. Villa'nın öncelikle Galatasaray'ın oyuncunun bonservisini almasını beklediği ve ardından harekete geçeceği belirtildi.

(Futbol Arena)