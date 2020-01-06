Aston Villa, Kayserispor ile yollarını ayıran Emmanuel Adebayor'un peşine düştü

The Sun'da yer alan habere göre; 21 haftası geride kalan ligde sadece 27 gol atabilen ve küme düşmeme mücadelesi veren Aston Villa, hücum hattındaki en büyük silahı Wesley'nin ön çapraz bağlarını kopararak sakatlanması sonrası olabilecek en hızlı şekilde santfor transferi kararı aldı. Bonservisi elinde olan Emmanuel Adebayor, Aston Villa Menajeri Dean Smith'in listesine ilk sıradan girdi.

İngiltere'deki finansal kısıtlamalar dolayısıyla çok fazla hareket alanı olmayan Aston Villa, bu nedenle bonservisi elinde veya kiralanabilecek isimler üzerine yoğunlaştı. 36 yaşındaki Togolu golcüyle ödenebilecek en üst miktardan sözleşme teklifi yapıldı ve cevabı beklenmeye başlandı.

Başakşehir ve Kayserispor formaları da giyen Adebayor, Süper Lig'de oynadığı 68 maçta 26 gol atıp 7 asist yaptı.

Togolu yıldızın başarılarla dolu kariyerinde Monaco, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Tottenham gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de yer alıyor.