Aston Villa, Domagoj Vida için görüşmelerini sürdürüyor
Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı listesinde tutan Aston Villa önceliğini forvet transferine verdi.
Domagoj Vida'yı istediği iddia edilen Aston Villa, önceliği golcüye verdi.
Premier Lig ekibinin menajeri Dean Smith, "Bir sonraki maçtan önce forvet almalıyız. Önceliğimiz bu olacak" açıklamasını yaptı. Ancak, Villa'nın savunmaya da takviye yapmak istediğini belirten İngiliz basını, Vida için görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.
İngiliz basınından Express, Aston Villa'nın Vida için 5 milyon sterlin teklif ettiğini ancak Beşiktaş'ın 8.5 milyon sterlin istediğini duyurdu.
(Akşam)
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