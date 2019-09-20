Aslan'ın iştahı açıldı
Club Brugge maçında ortaya konan başa baş mücadele ve kaçan galibiyet, Galatasaray’ın 2. tur umutlarını artırdı. Belçika ekibini İstanbul’da mağlup etmeyi hedefleyen Cim-Bom, PSG’ye 3-0 yenilen ve kötü oynayan Real Madrid’i gözüne kestirecek.
Güneş
HEDEF BRUGGE’Ü EKARTE ETMEK
GALATASARAY’da Belçika deplasmanında ortaya konulan futbol ve alınan 1 puan, Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkma umutlarını artırdı. Devler arenasında 26 maç aradan sonra gol yenilmemesi teknik heyeti memnun ederken, Sarı-Kırmızılılar İstanbul’daki rövanşta Clup Brugge’ü mağlup etmenin hesaplarını şimdiden yapmaya başladılar. Belçika ekibinden alınacak toplam 4 puan, G.Saray’ın grupta 3. olması yolunda büyük avantaj sahibi yapacak.
REAL MADRİD ÇOK KÖTÜ
ANCAK Devler Ligi’nin favorilerinden Real Madrid’in formsuz olması, Aslan’ın gruptan çıkma adına iştahını kabartıyor. Galatasaray, İspanyol ekibinin kaptanı Sergio Ramos’un dahi “Çok kötü oynuyoruz” diyerek kabul ettiği formsuzluğu değerlendirmeye çalışacak Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları bulunan Real Madrid’in kötü futbolundan faydalanabilirse kağıt üzerinde çok zor olan üst tura çıkma hedefine ulaşabilecek.
FATiH TERiM UMUTLU
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, takım olarak her geçen gün daha iyi olacaklarını söyledi. Brugge maçında takımda o sinyalleri gördüğünü ifade eden tecrübeli teknik adam, “Maçtaki 7 oyuncu 2. defa birlikte oynadılar. Birbirlerine alıştıkları takdirde zamanla çok daha iyi olacağız. Takımın fizik olarak maçta düşmemesi de önemliydi, son bölümde ayakta kaldık. Gün geçtikçe her şey yoluna girecektir” diye konuştu.
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