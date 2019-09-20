Aslan'ın iştahı açıldı

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HEDEF BRUGGE’Ü EKARTE ETMEK

GALATASARAY’da Belçika deplasmanında ortaya konulan futbol ve alınan 1 puan, Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkma umutlarını artırdı. Devler arenasında 26 maç aradan sonra gol yenilmemesi teknik heyeti memnun ederken, Sarı-Kırmızılılar İstanbul’daki rövanşta Clup Brugge’ü mağlup etmenin hesaplarını şimdiden yapmaya başladılar. Belçika ekibinden alınacak toplam 4 puan, G.Saray’ın grupta 3. olması yolunda büyük avantaj sahibi yapacak.

REAL MADRİD ÇOK KÖTÜ

ANCAK Devler Ligi’nin favorilerinden Real Madrid’in formsuz olması, Aslan’ın gruptan çıkma adına iştahını kabartıyor. Galatasaray, İspanyol ekibinin kaptanı Sergio Ramos’un dahi “Çok kötü oynuyoruz” diyerek kabul ettiği formsuzluğu değerlendirmeye çalışacak Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları bulunan Real Madrid’in kötü futbolundan faydalanabilirse kağıt üzerinde çok zor olan üst tura çıkma hedefine ulaşabilecek.

FATiH TERiM UMUTLU

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, takım olarak her geçen gün daha iyi olacaklarını söyledi. Brugge maçında takımda o sinyalleri gördüğünü ifade eden tecrübeli teknik adam, “Maçtaki 7 oyuncu 2. defa birlikte oynadılar. Birbirlerine alıştıkları takdirde zamanla çok daha iyi olacağız. Takımın fizik olarak maçta düşmemesi de önemliydi, son bölümde ayakta kaldık. Gün geçtikçe her şey yoluna girecektir” diye konuştu.