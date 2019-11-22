Aslan startı veriyor! Galatasaray-Medipol Başakşehir muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de 12.haftanın açılışını Galatasaray yapıyor... Ligde son iki maçını kazanarak kötü başladığı sezonda zirveye ortak olan Sarı-Kırmızılılar, bugün taraftarı önünde Başakşehir’i yenerek, iddiasını sürdürmeyi planlıyor. Cim Bom’da bu kritik maç öncesinde eksikler can sıkıyor. Tam 7 tane önemli sakatlı olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, zorlu mücadele öncesinde kara kara düşünüyor.

BİR TEK LEMİNA GARANTİ

■ AŞİL tendonundaki ağrılar nedeniyle İspanya’da tedavi gören Falcao’nun yanı sıra Andone de yok. Milli takımlarında sakatlanan Muslera, Babel ve Luyindama’nın durumu da belirsizliğini koruyor. Şener ve Belhanda’nın ise sakatlıkları sürüyor. Sakat olan bir diğer isim Lemina’nın durumu iyi... Gabonlu futbolcunun bugün sahada olması bekleniyor. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadele saat 20.30’da başlayacak.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Donk, Ahmet, Marcao, Mariano, Emre Taşdemir, Lemina, Ömer, Feghouli, Adem Büyük, Babel

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Caiçara, Epureanu, Ponck, Mahmut, İrfan, Mehmet, Visca, Gulbrandsen, Crivelli