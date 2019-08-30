Aslan siftah peşinde! Kayserispor-Galatasaray muhtemel 11’ler
GALATASARAY, Cemil Usta Sezonu’nun 3.hafta ilk maçında bugün Kayserispor’a konuk oluyor... İşte iki takımın da muhtemel 11’leri
GÜNEŞ
■ İlk iki haftada galibiyet alamayan Sarı-Kırmızılılar’da tek hedef bugün sahadan üç puanla ayrılarak milli araya moralli girmek. Son şampiyonda Konyaspor maçında kırmızı kart gören Jean Michael Seri forma giyemeyecek. Cezası biten Marcao, savunmadaki yerini alacak. Belindeki ağrıları geçen Belhanda’nın da bugün ilk 11’de olması bekleniyor. Aslan’ın galibiyetlerde 29-3 üstünlüğü bulunuyor.
MUHTEMEL 11’LER:
KAYSERİSPOR: Lung, Abdennour, Poulain, Lopes, Atila, Henrique, Mensah, Djedje, Ziya, Rienstra, Umut Bulut
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Belhanda, Nzonzi, Feghouli, Babel, Diagne
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