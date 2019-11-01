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01 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 20:57:37

Galatasaray-Çaykur Rizespor / CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Sarı-Kırmızılılar 15 ve 18. dakikada bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 önde götürüyor.

İLK 11’LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Ahmet Çalık, Luyindama, Nagatomo, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Emre Mor, Babel, Andone

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Meljnak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar Aminu, Oğulcan

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda önemli değişiklikler yaptı.

Tecrübeli teknik adam, alınan kötü sonuçların ardından verdiği kadroda revizyon sinyallerini Çaykur Rizespor müsabakasında hayata geçirdi.

Fatih Terim, ligde geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri derbi maçın kadrosuna göre ilk 11'de biri zorunlu 5 değişiklik yaparak takımını Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezasılı olan Marcao müsabakanın kadrosunda bulunmazken, Terim son dönemde performansları nedeniyle eleştirilen Mariano Filho, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile Steven Nzonzi'yi yedeğe çekildi.

Fatih Terim, Çaykur Rizespor müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Ahmet Çalık, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Ömer Bayram ve Emre Mor'a formayı verdi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Ahmet Çalık, Yuto Nagatomo, Seri, Ömer Bayram, Emre Mor, Mario Lemina, Ryan Babel, Florin Andone ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Mariano, Nzonzi, Belhanda ve Feghouli'nin yanı sıra Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk ve Jimmy Durmaz oturdu.

- Falcao yine kadroda yok

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda da yer almadı.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir aydır takımla çalışamayan 33 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Real Madrid ve Beşiktaş maçlarının ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı takımda Taylan Antalyalı da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

- İlk 11'de 4 Türk oyuncu

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ilk 11'de 4 Türk futbolcu forma giydi.

Son dönemdeki birçok maçına 11 yabancı futbolcuyla çıkan sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in yaptığı revizyon sonrası Çaykur Rizespor müsabakasına 4 Türk oyuncuyla çıktı.

Galatasaray'da Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Ömer Bayram ve Emre Mor karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

- Ahmet Çalık ilk kez 11'de

Galatasaray'da savunma oyuncusu Ahmet Çalık, bu sezon ilk kez bir maçta 11'de forma şansı buldu.

Teknik direktör Fatih Terim, Ahmet Çalık'ı savunmanın ortasında Luyindama ile birlikte görevlendirdi.

Ahmet Çalık, daha önce Yukatel Denizlispor müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuş ve 19 dakika sahada kalmıştı.

- Lösemiye dikkati çektiler

Karşılaşma öncesi iki takımın oyuncuları ile hakemler, lösemiye dikkati çekmek için seremoniye beyaz maske takarak çıktı.

Galatasaray takımı üzerinde "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" yazılı pankartla seremoniye geldi. Seremonide yer alan çocukların da maske taktığı görüldü.

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