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21 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 23:25:53

Aslan kritik virajda! Göztepe-Galatasaray muhtemel 11’ler

Ankaragücü maçında taraftarı önünde şok yaşayan Galatasaray, Göztepe deplasmanından 3 puanla ayrılıp, şampiyonluk yarışında darbe almamak istiyor. Lider Sivasspor’un 9 puan gerisinde olan Aslan’ın puan kaybına tahammülü yok.

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de 10 kişi kalan Ankaragücü karşılaşmasında taraftarının önünde son dakikalarda yedikleri 2 golle 2 puan yitiren G.Saray, Süper Lig'in 16. haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek. Puan cetvelinde Lider Sivasspor’un 9 puan gerisinde ve 6. durumda olan Sarı-Kırmızılılar’ın, zorlu Göztepe deplasmanında puan kaybına tahammül yok.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

■ G.SARAY, ligde bu sezon deplasmanda yaptığı maçlarda sadece 2 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 7 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-Kırmızılılar, dış saha maçlarında şu ana kadar elde edebileceği 21 puanın sadece 9'unu kazandı. Öte yandan Galatasaray'da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Belhanda ile Adem, bugünkü karşılaşmada kart görmeleri durumunda 17. haftadaki Antalyaspor maçında oynamayacak.

MUHTEMEL 11’LER:

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Halil, Serdar, Napoleoni, Jerome

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Belhanda, Ömer, Feghouli, Babel, Falcao

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