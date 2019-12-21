Aslan kritik virajda! Göztepe-Galatasaray muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de 10 kişi kalan Ankaragücü karşılaşmasında taraftarının önünde son dakikalarda yedikleri 2 golle 2 puan yitiren G.Saray, Süper Lig'in 16. haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek. Puan cetvelinde Lider Sivasspor’un 9 puan gerisinde ve 6. durumda olan Sarı-Kırmızılılar’ın, zorlu Göztepe deplasmanında puan kaybına tahammül yok.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

■ G.SARAY, ligde bu sezon deplasmanda yaptığı maçlarda sadece 2 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 7 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-Kırmızılılar, dış saha maçlarında şu ana kadar elde edebileceği 21 puanın sadece 9'unu kazandı. Öte yandan Galatasaray'da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Belhanda ile Adem, bugünkü karşılaşmada kart görmeleri durumunda 17. haftadaki Antalyaspor maçında oynamayacak.

MUHTEMEL 11’LER:

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Halil, Serdar, Napoleoni, Jerome

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Belhanda, Ömer, Feghouli, Babel, Falcao