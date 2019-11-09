Aslan kritik virajda! Gazişehir FK-Galatasaray muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ ŞAMPİYONLAR Ligi’nde moral ve prestij kaybına uğrayan G.Saray, moral bulmak için Gaziantep deplasmanına çıkıyor. Aslan, zorlu Gaziantep maçından 3 puan ile ayrılarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Bu sezon deplasmanda zorlanan Sarı-Kırmızılılar, ligde sadece Kayserispor’u 3-2 mağlup ettiler. Cim Bom, dış sahada Denizlispor ile Beşiktaş’a mağlup olurken, Malatyaspor ve G.Birliği’yle berabere kaldı. Antep ekibi ise evinde Başakşehir’e yenilirken, G.Birliği ve Beşiktaş’ı mağlup etti, Göztepe ve Alanyaspor’la berabere kaldı.

FALCAO VE ŞENER YOK

■ GALATASARAY’DA sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyor. Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da bugün sahadaki yerini alamayacak. Ev sahibi ekipte Muğdat, Muhammed, Tetteh, Mehmet Erdem sakat.

MUHTEMEL 11’LER:

GAZİŞEHİR FK: Günay, Papy, Jefferson, Chibas, Güray, Morais, Kana Bıyık, Twumasi, Diarra, Oğuz, Kayode

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Ömer, Seri, Lemina, Emre Mor, Andone