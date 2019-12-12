12 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 22:38:27
Aslan’ın gözü Mertens’te
DEVRE arasında hareketli günler yaşayacak olan Galatasaray’da transfer çalışmaları sessiz ve derinden devam ederken, bir iddia da İtalya’dan geldi...
GÜNEŞ
■ Andone’nin sakatlığı sonrasında Rumen oyuncuyla devre arasında vedalaşmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar’ın, Napoli’den Dries Mertens ile ilgilendiği ortaya çıktı. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Cim Bom, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Çizme basını, Mertens’i Galatasaray ile birlikte Borussia Dortmund ve Inter’in de istediğini yazdı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT