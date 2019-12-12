Aslan’ın gözü Mertens’te

GÜNEŞ

■ Andone’nin sakatlığı sonrasında Rumen oyuncuyla devre arasında vedalaşmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar’ın, Napoli’den Dries Mertens ile ilgilendiği ortaya çıktı. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Cim Bom, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Çizme basını, Mertens’i Galatasaray ile birlikte Borussia Dortmund ve Inter’in de istediğini yazdı.