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30 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 09:37:27

Aslan’da kriz Banega ile başladı

Fatih Terim’in Fernando’nun yerine istediği isim olan Ever Banega’nın bir türlü transfer edilememesi, üstüne de hocanın onay vermediği Falcao transferinin uçuk maliyetlerle bitirilmesi, Terim-yönetim krizini doğurdu

GÜNEŞ

■ G.SARAY’DAKİ krizin perde arkasından Ever Banega ismi çıktı. Yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasında olduğu iddia edilen gerginliğin sezon başına dayandığı iddia edildi. Sporx'in haberine göre, transfer döneminde öncelikle Onyekuru'nun takımda kalmasını isteyen ve bunu yönetime bildiren Terim, Stoke City'e geri dönen orta saha oyuncusu Ndiaye'yi de takımda tutmak istiyordu. Fatih Hoca, Fernando’nun satışına da sıcak bakmamıştı.

İKİ YAKASI BİR ARAYA GELMEDİ

■ FERNANDO'NUN gidişiyle orta sahaya mutlaka Banega'nın gelmesini isteyen Terim, oyun planını Arjantinli’ye göre kuracaktı. Sevilla'yla büyük ölçüde anlaşılmasına rağmen Falcao mesaisi, geç kalınmasına neden oldu. Banega’nın alınmasını, Belhanda’nın da satılmasını şart koşan tecrübeli çalıştırıcı “Sattığın kadar alabilirsin” ambargosu nedeniyle iki yakasını bir araya getiremedi. Terim’in Belhanda kalınca, Feghouli için bile satılsın dediği öğrenildi.

HABERSİZ İŞ YAPTLAR

■ HİÇBİR istediği yerine getirilmeyen Terim’in Falcao’yu da istemediği ancak yönetimin taraftar baskısı nedeniyle bu transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Abdürrahim Albayrak’ın Kolombiyalıyla çektirdiği fotoğraf sızınca transferi bitirmeye mecbur kalındı. Oysa ki, Terim’in istediği isim bambaşka tipte bir santfordu. Başta Ever Banega olmak üzere, Falcao transferinde yapılan hatalar ve hocaya sormadan atılan adımlar, iplerin gerilmesine neden oldu.

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