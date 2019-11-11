Aslan’da golcü krizi

GÜNEŞ

■ BÜYÜK ümitlerle transfer edip rekor ücret verdiği Radamel Falcao’dan sakatlığı nedeniyle yararlanamayan Galatasaray’da, şimdi de Florin Andone şoku yaşanıyor. Önceki gün oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Rumen futbolcunun ilk yarıyı kapatma tehlikesinin olduğu öğrenildi. Andone’nin sakatlığının hangi boyutta olduğu bugün çekilecek MR sonrası netleşecek. Romanya Milli Takımı yetkilileri, Gaziantep FK maçında sakatlanan Andone'nin ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

GALİBİYET KİMSEYİ KURTARMADI

■ GAZİANTEP FK maçında alınan galibiyet, Real Madrid maçının yaralarını kapatmadı. Teknik direktör Fatih Terim, İspanya’da oynanan isteksiz futbolu unutamıyor. Terim, maçtan sonra çok üzüldüğünü ve uyuyamadığını belirterek, “Prensip olarak oyuncularıma kırgınlığım varsa bile bunu yansıtan bir insan değilim. Ne kadar kırılsanız da onları sevmek ve beraber çalışmak zorundasınız. Antep’te galip geldik diye dünü unuttuk gibi bir şey yok. Hiç bir oyuncuma kırgınlığım yok, sadece üzgünüm” dedi.