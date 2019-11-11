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11 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 23:50:43

Aslan’da golcü krizi

Aslan’ın yüzü golcülerinden yana gülmüyor. Büyük ümitlerle transfer edilen Falcao 1 ayı aşkın süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Kolombiyalı yıldızın yerine oynayan Andone’nin de diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğu ve ilk yarıyı kapattığı iddia ediliyor.

GÜNEŞ

■ BÜYÜK ümitlerle transfer edip rekor ücret verdiği Radamel Falcao’dan sakatlığı nedeniyle yararlanamayan Galatasaray’da, şimdi de Florin Andone şoku yaşanıyor. Önceki gün oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Rumen futbolcunun ilk yarıyı kapatma tehlikesinin olduğu öğrenildi. Andone’nin sakatlığının hangi boyutta olduğu bugün çekilecek MR sonrası netleşecek. Romanya Milli Takımı yetkilileri, Gaziantep FK maçında sakatlanan Andone'nin ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

GALİBİYET KİMSEYİ KURTARMADI

■ GAZİANTEP FK maçında alınan galibiyet, Real Madrid maçının yaralarını kapatmadı. Teknik direktör Fatih Terim, İspanya’da oynanan isteksiz futbolu unutamıyor. Terim, maçtan sonra çok üzüldüğünü ve uyuyamadığını belirterek, “Prensip olarak oyuncularıma kırgınlığım varsa bile bunu yansıtan bir insan değilim. Ne kadar kırılsanız da onları sevmek ve beraber çalışmak zorundasınız. Antep’te galip geldik diye dünü unuttuk gibi bir şey yok. Hiç bir oyuncuma kırgınlığım yok, sadece üzgünüm” dedi.

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