Aslan’da Falcao şoku

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de 6 haftada topladığı 9 puanla son 30 yılın en kötü başlangıcını yapan Galatasaray, bugün Başkent’te Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmaya da eksiklerle çıkacak. Sarı-Kırmızılalar’ın büyük ümitlerle transfer ettiği Radamel Falcao, yorgun olduğu gerekçesiyle ilk 11'de oynatılmadığı Malatya deplasmanından sonra Ankara’da da takımının formasını giyemeyecek. Kolombiyalı futbolcunun, PSG ile oynanan maçta aşil tendonunda ağrı hissettiği ve Gençlerbirliği maçında oynayamayacağı bildirildi.

İKİ ÖNEMLİ EKSİK DAHA

■ SARI-Kırmızılılar’da Gençlerbirliği karşısında savunmanın önemli isimlerinden Luyindama da forma giyemeyecek. PSG maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama İstanbul’da kaldı. Derbide sakatlanan ve düz koşulara başlayan Mario Lemina da maç kadrosuna alınmadı. Eksikler teknik heyetin canını sıkarken, Falcao’nun yerine Andone’nin, Luyindama’nın yerine de Donk’un forma giymesi bekleniyor.

RAKİBİ SAKIN HAFİFE ALMAYIN

■ LİGDE 7. sırada bulunan Galatasaray ile 2 puanla sonuncu durumdaki Gençlerbirliği, saat 20.00’de Ankara Eryaman Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Gençlerbirliği’nde sakat olan Sadio Diallo takımındaki yerini alamayacak. Puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak isteyen Galatasaray’ın Başkent ekibi karşısında puan kaybına tahammülü yok. Teknik direktör Fatih Terim’in, oyuncularından lig sonuncusu Gençlerbirliği’ni hafife almamalarını istediği öğrenildi.