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25 Temmuz 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:11:41

Aslan büyük oynuyor

Michael Seri transferiyle büyük sükse yapan Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncunun partneri olarak ise Kırmızı Şeytanların Brezilyalı yıldızı Fred’i düşünüyor. İngiliz ekibi ile görüşmeler sürüyor. Anlaşma olursa Fred, 1 yıllığına Aslan olacak.

GÜNEŞ

ROTA YENİDEN İNGİLTERE

GALATASARAY transferde büyük oynuyor… Kadrosuna şu ana kadar 7 oyuncu dahil eden Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak için dünya yıldızlarını Türkiye’ye getirmek için çabalıyor. Jean Michael Seri transferiyle Avrupa’yı şaşkına çeviren Cim Bom, daha büyük bombayı patlatmak için harekete geçti… Rota yeniden İngiltere… Bu kez hedefteki isim ise, Manchester United’ın Brezilyalı yıldızı Fred…

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

SARI-KIRMIZILILAR, Sambacı için Kırmızı Şeytanlarla masaya oturdu. 26 yaşındaki orta sahayı 1 yıllığına kiralamak isteyen Aslan, 2 milyon euro kiralama ücreti teklif etti. Ancak, İngiliz ekibi bu öneriyi kabul etmedi. Fatih Terim’in listesinde ilk sırada yer alan Fred’e Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek isteyen Galatasaraylı yetkililer, görüşmelerini sürdürüyor. Kiralama ücretini arttıran Aslan, Şeytanların inadını kırmaya çok yaklaştı.

DEVLER LİGİ KOZUNU OYNADI

İKİ kulüp arasında yapılan bu görüşmeleri İngiliz basını da doğruladı… Talksport’un haberine göre Galatasaray, Fred’i Şampiyonlar Ligi kozuyla ikna etti. Oyuncunun ‘okey’ demesinin ardından ManU’nun da transfere onay vereceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon başında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’ten 59 milyon euroya transfer edilen 26 yaşındaki orta saha, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’le sorun yaşıyor.

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