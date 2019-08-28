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28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:58:02

'Askerde kendime geldim'

Beşiktaş’ın maestrosu Oğuzhan Özyakup, hayal kırıklığıyla geçen bir sezondan sonra askere gittiğini ve orada düşünmek için çok zamanının olduğunu belirterek, “Özgüvenim eksikti. İnsanın kendine inanmaktan vazgeçmemesi gerektiğini orada anladım” dedi.

GÜNEŞ

■ GEÇTİĞİMİZ sezon gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken Oğuzhan Özyakup, Aspor’a verdiği röportajda, olumsuz bir ve hayal kırıklığıyla geçen bir dönem yaşadığını belirterek, “İstediğimi sahaya veremedim ve özgüvenim eksildi. O zaman istediklerini yapamıyor insan. Ama askerde düşünmek için vaktim oldu. İnsanın kendine inanmaktan asla vazgeçmemesi gerektiğini orada anladım. Askerlik bana gerçekten çok iyi geldi” diye konuştu

ZİRVEYİ DE DİBİ DE GÖRDÜM

 ■ 19 YAŞINDAN bu yana Beşiktaş’ta olduğunu anlatan Oğuzhan, zirveyi de dibi de gördüğünü söyledi. Bu nedenle taraftarların kendisine kızma hakkının bulunduğunu, kendisinin de onlara kızmaya hakkının olduğunu kaydeden Ozzie, “Kulaklarımı tıkamak insani bir tepkiydi. Ama insanlar her zaman hata yapabilirler” dedi. Oğuzhan, çevresindeki insanlara kendisinden bile fazla önem verdiğini ancak artık bencil olmayı öğrendiğini ifade etti.

KAPTANLIK SORUN DEĞİL

 ■ OĞUZHAN, kaptanlığın Burak Yılmaz’a verilmesini de sorun etmediğini dile getirdi. Kendisine 2. Kaptanlık teklifi yapıldığını belirten yıldız futbolcu, “Kaptan olunca bir şekilde, özellikle hem saha içinde ve dışında bazı olaylarda müdahale etmen gerekiyordu. Türkiye’de kaptanlık çok farklı bir şey. Ağır bir yük olmaya başlamıştı. Öyle uygun gördüler. Benim için fark etmez dedim. 2. kaptanlığı da istemedim” şeklinde konuştu.

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