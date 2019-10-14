Asker selamından rahatsız oldu! Fransız milletvekili Jean-Christophe Lagarde, Türkiye maçının iptalini istedi
Fransız milletvekili Jean-Christophe Lagarde, resmi Twitter hesabından Türkiye aleyhine skandal bir paylaşım yaptı. Ülkemizi katliam yapmakla suçlayan 51 yaşındaki politikacı, bu akşamki Fransa-Türkiye maçının iptal edilmesini istedi.
Türkiye'nin Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçta milli futbolcuların asker selamı vermesi, Avrupalıları rahatsız etmeye devam ediyor. İtalyan senatör Roberto Calderoli'nin Cengiz Ünder ve Merih Demiral hakkındaki çirkin ifadelerinin ardından şimdi de Fransız milletvekili Jean-Christophe Lagarde, hem Türkiye hem de millilerimiz hakkında skandal bir açıklamaya imza attı ve EURO 2020 elemelerinde bu gece Fransa'yla oynayacağımız maçın iptalini talep etti.
Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu asker selamıyla Türk futbol takımı, spor ile siyaseti birbirinden ayıran sınırı aşmıştır. Müttefikimiz olan Kürtlerin katliamını selamlayan bu oyucuları, Stade France'ta düzgün bir şekilde ağırlayamayız." ifadelerini kullanan UDI partisinin genel başkanı, #AnnulationMatchFranceTurquie (Fransa-Türkiye maçının iptali) etiketiyle paylaştığı bu mesajında Türk ordusunu katliam yapmakla suçladı. Söz konusu tweet, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Avec ce salut militaire, l’équipe de football turque a hélas brisé la frontière qui doit séparer le sport de la politique. On ne peut décemment accueillir demain au Stade de France ceux qui saluent le massacre de nos alliés Kurdes ! #AnnulationMatchFranceTurquie pic.twitter.com/tjzRLYZsZL— Jean-Christophe Lagarde (@jclagarde) October 13, 2019
(Fanatik)
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