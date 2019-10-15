  • Bist 100
    95341.9
  • Dolar
    5,8865
  • Euro
    6,4895
  • Altın
    284,6530
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk büyükelçiler dünyaya Barış Pınarı Harekatı'nı anlatıyor Türk büyükelçiler dünyaya Barış Pınarı Harekatı'nı anlatıyor
Midilli'de göçmen kurtarma gemisinin limana yanaşmasına izin verilmedi Midilli'de göçmen kurtarma gemisinin limana yanaşmasına izin verilmedi
Son Dakika: FETÖ ile irtibatlı 6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi Son Dakika: FETÖ ile irtibatlı 6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi
YPG/PKK havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı YPG/PKK havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı
Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni China Railway Express’in, 5 Kasım'da Türkiye'de olacak Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni China Railway Express’in, 5 Kasım'da Türkiye'de olacak
Meme kanserine farkındalık için 'pembe' elektrik faturası Meme kanserine farkındalık için 'pembe' elektrik faturası
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Taşıt kredisi kampanyasına GAZ Grubu da dahil oldu Taşıt kredisi kampanyasına GAZ Grubu da dahil oldu
Küresel piyasalar yön arayışında Küresel piyasalar yön arayışında
BDDK'den Analiz Faktoring'e izin iptali BDDK'den Analiz Faktoring'e izin iptali
Asker selamından rahatsız olan Fransız Spor Bakanı'na sosyal medyada olay cevap! Asker selamından rahatsız olan Fransız Spor Bakanı'na sosyal medyada olay cevap!
Yalçın Özalpay: Cinnet geçirip satırla eşime vurdum, sonrasını hatırlamıyorum Yalçın Özalpay: Cinnet geçirip satırla eşime vurdum, sonrasını hatırlamıyorum
Başkan Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı Başkan Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı
Suudi bandosundan Rusya milli marşı remiksi! Putin şoke oldu! Suudi bandosundan Rusya milli marşı remiksi! Putin şoke oldu!
Suudi bandosundan Rusya milli marşı remiksi! Putin şoke oldu! Suudi bandosundan Rusya milli marşı remiksi! Putin şoke oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı
Brent petrolün varili 58,93 dolar Brent petrolün varili 58,93 dolar
Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedir? 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajları Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedir? 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajları
Rusya: Kobani'de operasyona karşı olduğumuz tamamen yalan Rusya: Kobani'de operasyona karşı olduğumuz tamamen yalan
İşte Münbiç'e yürüyen asker sayısı! 6 bin askerle Münbiç'e İşte Münbiç'e yürüyen asker sayısı! 6 bin askerle Münbiç'e
Malatya'da fuhuş operasyonu Malatya'da fuhuş operasyonu
Volkswagen büyük skandal! Türkiye’deki fabrika kararını erteledi Volkswagen büyük skandal! Türkiye’deki fabrika kararını erteledi
İngiltere'den harekat sonrası beklenmedik Türkiye hamlesi İngiltere'den harekat sonrası beklenmedik Türkiye hamlesi
Suriye'de sıcak gelişmeler! Türk askerinin Cerablus'taki hareketliliği arttı Suriye'de sıcak gelişmeler! Türk askerinin Cerablus'taki hareketliliği arttı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ekim 2019 Salı 09:59:26 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 10:02:26

Asker selamından rahatsız olan Fransız Spor Bakanı'na sosyal medyada olay cevap!

Fransa’nın asker selamı hazımsızlığı sürüyor! Fransız Spor Bakanı asker selamı nedeniyle UEFA'dan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını talep etti.

Türkiye’nin terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ’a karşı başlattığı Barış Pınarı harekatından en çok rahatsız olan ülkeler arasında Fransa da yer alıyor. Milli futbolcularımızın Arnavutluk maçında gol sonrası asker selamı yapması bazı Fransız siyasileri rahatsız etmiş, dün akşamki maçın iptali için UEFA’ya başvurmuşlardı. Pek çok Fransız siyasiden ise terör örgütü PKK/SDG’ye destek mesajları gelmişti.

LİDER GİTTİ, FRANSA’YA GEÇİT VERMEDİK, LİDER DÖNDÜK!

A Milli Futbol Takımımız dün akşam 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Maça ise Fransız rejisinin rezaleti damgasını vurdu.

Fransa karşısında beraberliği yakalayan Milli futbolcularımız gol sevincinde, teröre karşı operasyon yürüten Mehmetçiklerimize destek için asker selamı verdi. Fakat Fransız rejisi o anları televizyon ekranlarına yansıtmadı. Rejinin bu hareketi maçı TV'den takip eden Türk taraftarları çileden çıkardı.

Fransız rejisi maç sonu futbolcularımızın taraftarla buluşmasını da ekranlara getirmedi.

FRANSIZ BAKAN YAPTIRIM İSTEDİ!

Milli futbolcularımızın asker selamının rahatsız ettiği bir isim de Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu oldu! Fransız Bakan, UEFA’dan Türkiye’ye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Söz konusu hareketin "sporun ruhuna aykırı" olduğunu öne süren Fransız bakan, "UEFA'dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum." dedi.

GRİZMAN’IN FOTOĞRAFLARI NE?

Fransız Bakanın asker selamı hazımsızlığına ise sosyal medyadan anında yanıt geldi. Twitter kullanıcıları Fransız futbolcuların, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a asker selamı verirken çekilen fotoğraflarını paylaştı.  

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ