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07 Kasım 2019 Perşembe 13:16:29 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 15:05:36

Asker selamı veren hentbolcular Yunus Özmusul ve Dursun Ali Tınkır'dan geri adım yok

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdikleri için Olimpiakos'un sözleşmelerini fesh ettiğini sözlü olarak aktardığı milli hentbolcüler Yunus Özmusul ve Dursun Ali Tınkır, geri adım atmayacaklarını açıkladı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4'üncü maçında Belçika'yı 33-24'lük skorla mağlup ettiği maçın ardından asker selamı ile Barış Pınarı Harekatı'na destek veren AEK forması giyen Yunus Özmusul (Solda) ve Olimpiakos forması giyen Dursun Ali Tınkır'ın takımları tarafından sözleşmeleri feshedilmişti. Yunan kulüpleri internet sitesinden yaptıkları açıklamalarla iki milli hentbolcu ile yollarını ayırmak istediklerini ifade etseler de, resmi olarak iki isme de herhangi bir tebliğde bulunmadılar.

Yaşanan olayların ardından Yunus Özmusul'un menajeri Ceren Uyguner ile sporcular Özmusul ve Dursun Ali Tınkır duruşlarından taviz vermeyeceklerini söylediler.

Yunus'u Yunanistan'a gönderen menajerin kendisi olduğunu belirten Uyguner, "Bir yıllık anlaşma yaptık ve gönderdik. Takımından, antrenöründen memnundu, mutluydu. 5 gün önce milli takım maçı için buraya geldi, maçtan sonra asker selamı yaptılar ama spontane gelişen bir olay. Bunda da bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz, sonuçta üstünde milli takım forması vardı. Ertesi gün AEK'nın kulüp menajeri beni aradı, bu durumdan rahatsız olduklarını söyledi. Açıklamaya çalıştım ama anlamadılar, Yunanistan ve özellikle taraftar grubu çok baskı yapmış. Aslında kulüp 2-3 gün olayı sakinleştirmek istedi, ellerinden geleni yaptılar ama olmadı. Olimpiakos'ta oynayan oyuncumuz (Durmuş Ali Tınkır) da var, ikisi de çok sıkıntı yaşadı. Bu yüzden kulüp sözleşmeyi tek taraflı feshetmek istedi. Ancak tek taraflı olarak sonlandırsaydı, sporcularımız şimdiye gelmiş olacaktı. Kulüp olayı karşılıklı feshetmeye çevirdi, anlaşmamız durumunda belli bir miktar para da vereceklerini söylemişlerdi, daha sonra bundan da vazgeçtiler ve bir anlaşmaya varamadık. Milli Takım'da yaptıkları asker selamı yüzünden Yunan takımları iki sporcuyla da anlaşmayı sonlandırmak istiyor" ifadelerini kullandı.

"TEK TARAFLI DEĞİL, KARŞILIKLI FESHETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Kulüplerin oyuncular ile karşılıklı feshetme yoluna gitmeye çalıştığını kaydeden Ceren Uyguner, "Oyunculara tebliğ edilen bir durum yok. Aralık ayı sonu kiralık dönemi başladığı için o zamana kadar iki maaşı oyunculara vermeyi ve sonra da anlaşmaları karşılıklı feshetme teklifinde bulundular. Fakat biz ortada işlenen bir suç olmadığını düşünüyoruz, bu yüzden anlaşma yoluna gitmedik. Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sporcuları aramış ve "Arkanızdayız, dik duruşunuzu bozmayın" demiş. İkisi de orada dik duruyor. Bundan sonraki süreçte sporcuların buraya gelmesini bekliyoruz ama sonra nasıl bir anlaşmaya varacağız ondan tam olarak emin değilim. Mesela lig maçları başladı ama ikisi de kadro dışı. Kulüp, taraftarlar gelebilir diye can güvenliğinin olması için götürmedi" dedi.

"GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Yunus Özmusul ve Durmuş Ali Tınkır'ın amacının yurt dışında oynamak olduğunu dile getiren Uyguner, "Gelen teklifleri değerlendireceğiz fakat zaten kiralık dönemi Aralık ayında başlayacak, Ocak'ta oynayabilirler. Teklifler var, Türkiye'den birkaç takım sahip çıktıklarını ifade etti ama Avrupa'da oynamak daha farklı. Amacımız, ikisinin de yurt dışında oynaması" diye konuştu.

Böyle bir konunun diğer liglerde hiç yaşanmadığını söyleyen Uyguner, "Ama olabilir. Sonuçta Avrupa ülkeleri, genellikle Türklerin yaptığı hareketlerden daha çok rahatsız oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"TÜRK OLMAYAN ANLAYAMAZ"

Yunus'un videosunu birçok kez izlettiklerini kaydeden Ceren Uyguner, şöyle konuştu: "Yunus'un videosunu birçok kez birlikte izledik. O gün şehit vermişiz. Yunus'un 'Biz burada Milli Takım formasıyla ülkemizi ancak böyle temsil edebiliyoruz, askerlerimiz de bizi savunmak için çalışıyor' açıklaması var, ben menajerle de çok konuştum ama işin gerçeği Türk olmayan anlayamaz. Onlara şu an militarist, şovenist bir hareket gibi geliyor ama 'Her Türk Asker Doğar'ı onlar anlayamaz. İkisi de pişman değil."

YUNUS ÖZMUSUL: HER MİLLİ SPORCUNUN YAPMASI GEREKEN DAVRANIŞI YERİNE GETİRDİK

Konuyla ilgili açıklama yapan Yunus Özmusul ise, yanlış bir şey yapmadıklarını düşündüğünü söyleyerek, "Belçika ile oynadığımız maçtan sonra verdiğimiz asker selamı, Yunanistan'da büyük problem haline geldi. Yoğun taraftar baskısından kaynaklı olarak sözleşmelerimiz feshedildi. Biz yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Her milli sporcunun yapması gereken davranışı yerine getirdik. Duruşumuzdan asla taviz vermiyoruz. Bize çeşitli zorluklar çıkartıyorlar. Biz sonuna kadar gideceğiz. Belki şu an kulüpsüz kaldık, ne olacak bilmiyoruz. Milli bir sporcu olarak dik duruşumuzu sonuna kadar yerine getireceğiz" dedi.

DURSUN ALİ TINKIR: DURUŞUMUZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Olimpiakos forması giyen Dursun Ali Tınkır da kendilerine resmi tebligat yapılmadığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Belçika ile oynadığımız maçtan sonra vermiş olduğumuz asker selamı, Yunanistan'da büyük problem haline geldi. Sözleşmelerimizin feshedildiği bize sözlü olarak söylendi ancak resmi tebligat yapılmadı. Şu an geldiğimiz noktada, taviz vermediğimiz için bize çeşitli zorluklar çıkartılıyor. Her Türk vatandaşının, her milli sporcunun yapması gerekeni yaptık ve duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Yasal yollarımızı sonuna kadar arayacağız."

(DHA)

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