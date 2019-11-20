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20 Kasım 2019 Çarşamba 09:16:46 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 09:20:13

Asker selamı verdiği için sözleşmesi feshedilen Yunus Özmusul: Yunanistan'da can güvenliğimiz yoktu

Asker selamı verildiği için sözleşmesi feshedilen Yunus Özmusul: Türk olmayan algılayamaz. Bize Yunanistan’da kalamayacağımızı söylediler, tehditler almaya başladık. Can güvenliğinizi sağlayamayız’ dediler.

Belçika ile 27 Ekim’de oynanan milli maçın ardından Türkiye’nin galibiyetini asker selamı vererek kutlayan hentbolcülerimiz Yunus Özmusul ve Durmuş Ali Tınkır, Yunanistan’daki kulüplerinden kovuldu. Dün kulüple resmen ilişiği kesilen Yunus Özmusul, dönüşte şu açıklamaları yaptı: “Barış Pınarı Harekatı’nda yer alan askerlerimize destek amacıyla bir asker selamı verdik. Asker selamı Yunanistan’da ciddi problem oluşturdu. Bize daha fazla Yunanistan’da spor hayatımıza devam edemeyeceğimizi söylediler ve tehditler almaya başladık.

DESTEK VERDİLER

Taraftar baskısı öyle bir safhaya ulaştı ki taraftarlar kulübe mailler yolladılar. ‘Eğer Yunus buradan ayrılmazsa biz kulübe zarar veririz’ demeye başladılar. Sosyal medyada da yazmaya başladılar, tehditler aldım. Hocalarımız ve takım arkadaşlarımız bize destek sağladılar, bunu açıkça söylemem gerekiyor. Ama öyle tehlike içindeydik ki antrenmanlara devam ettiğimiz sürece Durmuş Ali’yle salona yalnız gidip gelemedik. Yanımıza partner verdiler. Sonuçta ben oradayken 2 hafta takımım maçtayken salona gidemedim, tribünde dahi maçı izlememi istemediler. ‘Can güvenliğini sağlayamayız’ dediler. Zorlu bir süreç oldu benim için.”

TÜRK OLDUĞUMUZ İÇİN

“FAŞİST olduk, ırkçı olduk. Fakat AEK takımının bir Boşnak futbolcusu eylül ayında gol attığında asker selamı verdi. Yine Yunan liginde başka futbol takımının oyuncusu 13 Ekim’de asker selamı vermişti. Bu sorun olmuyor ama bizim yaptığımız sorun oluyor. Biz Türk olduğumuz için sorun yaşadık ama Türk olduğumuz için bunu yaşıyorsak ben gurur duyuyorum. Başımız dik, alnımız açık. Türk olmayan bunu anlayamaz, yaşayamaz. Durmuş da Olympiakos’la sözleşmesini feshediyor, o da yakın zamanda Türkiye’ye dönecek.”

(Akşam)

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