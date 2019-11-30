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30 Kasım 2019 Cumartesi 12:06:45 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 12:38:52

Asker selamı verdiği için Olympiakos'tan gönderilen Tınkır: Saygısızca bir süreç izlediler

Milli maç sonrası asker selamı verdiği için Olympiakos takımından gönderilen milli hentbolcu Durmuş Ali Tınkır, Yunan kulübünün saygısızca bir süreç izlediğini söyledi.

Tınkır, 27 Ekim'de Eskişehir'de oynanan 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup maçında Belçika'yı yenen Türk Milli Takımı'nda galibiyet sonrası asker selamı vermesinin ardından formasını giydiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'ta taraftarların sosyal medyada hedefi haline geldi.

Milli maçın ardından Olympiakos taraftarları ve sponsorların baskısı üzerine kulüp, Tınkır ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Durmuş Ali Tınkır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşından itibaren Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giymeye başladığını anlattı.

Türkiye'nin Belçika karşısındaki galibiyetinin ardından asker selamı ve sonrasında yaşananların dönüm noktası olduğunu belirten Tınkır, şöyle konuştu:

"27 Ekim'de Eskişehir'de Türkiye ile Belçika arasında Dünya Şampiyonası grup eleme maçı oynadık ve kazandık. Hem Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize destek hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na istinaden arkadaşlarımızla asker selamı verdik. Yunanistan'a döndükten sonra olayın seyri değişmeye başladı. Oradaki AEK ve Olympiakos taraftar grupları tarafından fotoğraflarımız paylaşılarak, 'Nasıl böyle bir şey yaparlar, nasıl asker selamı verirler, bizim sporcularımız bunu yapamaz, yönetimin gerekeni yapmasını istiyoruz.' ifadeleri olayın büyümesini sağladı."

- "İnternetten öğrendim"

Durmuş Ali Tınkır, kulübün kendisine konuşma yasağı getirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bunu da olayın büyümemesi adına istediler. Çünkü bizi takımda tutmak istiyorlardı. Daha sonra taraftar gruplarının olayı büyütmesi ve sponsorlardan gelen baskılar neticesinde beni takımdan gönderdiler. 29 Ekim'de benim takımla ilişiğimin kesildiği ve takım faaliyetlerine katılmayacağıma dair Olympiakos'un resmi sitesinde bir açıklama gördüm. Açıkçası takımım bu konuda saygısızca bir süreç izledi. Konuyla ilgili ne benden açıklama istediler ne de bana açıklama yaptılar. Takımımın faaliyetlerine katılmayacağımı internetten öğrendim."

- "Türklüğümüzden rahatsızlık duyuldu"

Asker selamıyla sevinç gösterisinin dünyada birçok sporcu tarafından yapıldığının altını çizen Tınkır, "Sadece Türklüğümüzden rahatsızlık duyuldu. Yunanistan'da kendi takım formasıyla asker selamı veren birçok sporcu var. Oysa selamı milli takım formamızla Türkiye'de verdik. Yani Yunanistan ve Olympiakos'u ilgilendiren hiçbir durum yok. Bu olayı bir grup taraftarın holigan tavrı diye düşünüyorum." diye konuştu.

Tınkır, ayrılığıyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğine işaret ederek, "Şu an Avrupa'da Türk sporcular üzerinde yürütülen kara bir propaganda var. Umarım bunun olumsuz bir etkisi olmaz ve biz de yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Yaşananlara rağmen "asker selamı" verdiği için asla pişman olmadığını vurgulayan Tınkır, "Ortada zaten pişman olunacak bir hareket yok. Sahada yapabileceklerimiz sınırlı. Bizlerin rahat uyumasını sağlayan Mehmetçiğimize galibiyetten sonra yapabileceğimiz tek şey buydu. Onlara selam göndermek istedik. Yunanistan'ın rahatsız olduğu konu bizim milliyetimiz." diyerek sözlerini tamamladı.  (AA)

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