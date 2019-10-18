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18 Ekim 2019 Cuma 09:49:30 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 09:53:28

Asker selamı Avrupalıları deliye döndürdü

A Milli Takımımız’ı sahada yenemeyen Avrupalılar, Mehmetçik Selamı’nı bahane göstererek linç kampanyası başlattı. Merih Demiral, Cengiz Ünder, Cenk Şahin, Veli Kavlak ve Ozan Kabak hedef gösterildi. Belçikalılar da 9 yaşındaki çocukların asker selamına soruşturma açtı.

STAR

MİLLİ Takımımız’ın başarıları karşısında çaresiz kalan ve futbolcularımızın asker selamını bahane gösteren Avrupalılar hazımsızlıklarından ne yapacaklarını bilmez hale geldi. İtalya’da Juventuslu taraftarlar, takımın başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral’ın kulüp ile olan sözleşmesini feshetmek için kampanya başlattı.

ROMA OYUNLARA GELMEDİ

Benzer bir kampanya da Cengiz Ünder için bazı çevrelerce başlatıldı. Ancak Romalı yöneticiler böyle bir şeyin söz konusu olmadığını açıkladı. Almanya’da St. Pauli kulübü asker selamı veren Enver Cenk Şahin’in sözleşmesini skandal bir kararla feshetti. Almanya Futbol Federasyonu kulüpleri uyararak bu haftaki maçlarda Türk oyuncuların asker selamı verilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR

Schalke 04 Kulübü, Ozan Kabak’ı asker selamı konusunda ikaz ettiklerini açıkladı. Bir dönem Avusturya Milli Takımı’nda oynayan Veli Kavlak, Barış Pınarı Harekatı paylaşımı yaptığı gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkartılması için sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Belçika’da ise Beringen Türkgücü’nün 9 yaşındaki oyuncularına asker selamı verdikleri için inanılmaz bir kararla soruşturma açıldı.

Halkımız en iyi cevabı veriyor

SPOR Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu UEFA’nın Asker selamı için başlattığı soruşturmaya Türk halkının en iyi cevabı verdiğini söyledi. Bursa Teknik Üniversitesi açılış töreninde konuşan Kasapoğlu, “Milli futbolcularımızın son karşılaşmalardaki sevincinin nerelere çekildiğini hep birlikte gördük, hep birlikte izledik. Dünya şampiyonu Fransa’nın, futboldaki gücü herkes tarafından malum olan bir ülkenin böyle manipülatif hamlelerle algı operasyonlarına girdiğini görüyoruz. Buna gençlerimizin, halkımızın, her kesimin en güzel cevabı verdiğini de görüyoruz. Millet olarak tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hiçbir oyuna asla prim vermeyeceğimize inanıyoruz. Her alanda başarmaya, her alanda çalışmaya, bir günümüzün bir sonraki günden daha ileride olmasına gayret edeceğiz” dedi. Bakan Kasapoğlu daha sonra Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni hizmete açtı.

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