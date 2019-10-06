Asistler Visca'dan, goller Crivelli'den

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 13. ve 71. dakikalarda Edin Visca'nın asistinde golcü oyuncu Enzo Crivelli'den geldi. Gaziantep'in tek sayısını ise 24. dakikada Twumasi kaydetti. Öte yandan Gaziantep'te Güray Vural, VAR incelemesi sonrasında 18. dakikada rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fransız oyuncu Crivelli, bu maçla birlikte ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Bu sonucun ardından Başakşehir üst üste 2. galibiyetini aldı ve 11 puana yükseldi. Gaziantep Futbol ise Fenerbahçe'nin ardından 2. mağlubiyetini yaşadı ve 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir evinde Göztepe ile karşılaşacakken, Gaziantep ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.