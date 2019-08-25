'Asimetrik saldırı var'

GÜNEŞ

■ G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Sarı-Kırmızılı kulübe karşı asimetrik bir saldırı olduğunu söyledi. Türk Telekom Stadı’nda Terra Pizza ile yapılan forma sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamada bulunan Cengiz, “İsim telaffuz ederek o terör örgütünün reklamını yapmak istemiyorum. G.Saray’a karşı bu yıl ön hazırlıklarını gördüğümüz asimetrik total bir saldırı var. Nereden, nasıl ve ne zaman geleceğini bilmediğimiz, planlı olmayan fakat düzenli şekilde” dedi.

BİZDE TERÖRİST YOK

■ CAMİALARIN terörle suçlanamayacağını aktaran Cengiz, “G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, kim olursa olsun siz hiçbir camiayı bir terör örgütüyle suçlayamazsınız. Orada yöneticilik yapmış terör örgütü mensubu olanlar olabilir. Şükür ki bizde olmadı. Futbolcu olabilir, taraftar olabilir. Her camiada bunlar olabilir. Ancak o camiaya şu ya da bu örgütün temsilcisi dememiz tamamen suçtur ve terör örgütünün amaçlarına hizmet ettiğimizi gösterir” değerlendirmesinde bulundu.