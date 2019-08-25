'Asimetrik saldırı var'

  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş, Medel için Bologna ile prensip anlaşmasına vardı Beşiktaş, Medel için Bologna ile prensip anlaşmasına vardı
Endonezya'da yolcu gemisindeki yangın: 3 kişi öldü Endonezya'da yolcu gemisindeki yangın: 3 kişi öldü
Kan emici John Bass: ABD için Afganistan'daki barış konusu önceliklidir Kan emici John Bass: ABD için Afganistan'daki barış konusu önceliklidir
İspanya basını Fenerbaheç'nin Dabbur’la ilgilendiğini yazdı İspanya basını Fenerbaheç'nin Dabbur’la ilgilendiğini yazdı
Pentagon: Bir Türk ve bir Amerikalı general Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçtu Pentagon: Bir Türk ve bir Amerikalı general Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçtu
Hikmet Karaman: Bu sezon ligde 1 takım düşsün Hikmet Karaman: Bu sezon ligde 1 takım düşsün
İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, Rafinha’nın transferi için karşı karşıya geldi İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, Rafinha’nın transferi için karşı karşıya geldi
F.Bahçe, Nordtveit’i gündemine aldı F.Bahçe, Nordtveit’i gündemine aldı
Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Vedat Muriqi: 3’te 3 yapıp, milli araya çok güçlü girmeyi hedefliyoruz Vedat Muriqi: 3’te 3 yapıp, milli araya çok güçlü girmeyi hedefliyoruz
TSK'dan Pençe mesaisi: 9 PKK'lı terörist bombalanarak etkisiz hale getirildi TSK'dan Pençe mesaisi: 9 PKK'lı terörist bombalanarak etkisiz hale getirildi
Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı
Siirt ve Tunceli'de terörist avı: Sayı 4'e yükseldi Siirt ve Tunceli'de terörist avı: Sayı 4'e yükseldi
Kerkük'e terör örgütü DEAŞ'tan havan saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı Kerkük'e terör örgütü DEAŞ'tan havan saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı
Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Ürdün'de ülkeye sigara girişini kısıtlayan hükümete protesto Ürdün'de ülkeye sigara girişini kısıtlayan hükümete protesto
Sudan Başbakanı: 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyacımız var Sudan Başbakanı: 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyacımız var
Terör örgütü PKK'nın belini "Kıran Operasyonu": Ölü sayısı 8'e çıktı Terör örgütü PKK'nın belini "Kıran Operasyonu": Ölü sayısı 8'e çıktı
Efsane aslında kelmiş! Perukla gizlemiş Efsane aslında kelmiş! Perukla gizlemiş
Zambak yağıyla ağrıları dindirin Zambak yağıyla ağrıları dindirin
Mısır, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısını kapatma kararı aldı Mısır, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısını kapatma kararı aldı
Okan Buruk: Sıkıntımız gol atamamak! Okan Buruk: Sıkıntımız gol atamamak!
Karadeniz sele teslim! Bu kez Terme'yi vurdu Karadeniz sele teslim! Bu kez Terme'yi vurdu
Herkes talihliyi bekliyor! 36.5 milyon sahibini buldu Herkes talihliyi bekliyor! 36.5 milyon sahibini buldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 09:24:03

'Asimetrik saldırı var'

Galatasaray’ın yeni forma sponsoru 2 sezon için 38 milyon TL veren Terra Pizza oldu. İmza töreni sonrası konuşan Cengiz, kulübün adını FETÖ ile ananlara tepki gösterdi.

GÜNEŞ

■ G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Sarı-Kırmızılı kulübe karşı asimetrik bir saldırı olduğunu söyledi. Türk Telekom Stadı’nda Terra Pizza ile yapılan forma sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamada bulunan Cengiz, “İsim telaffuz ederek o terör örgütünün reklamını yapmak istemiyorum. G.Saray’a karşı bu yıl ön hazırlıklarını gördüğümüz asimetrik total bir saldırı var. Nereden, nasıl ve ne zaman geleceğini bilmediğimiz, planlı olmayan fakat düzenli şekilde” dedi.

BİZDE TERÖRİST YOK

■ CAMİALARIN terörle suçlanamayacağını aktaran Cengiz, “G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, kim olursa olsun siz hiçbir camiayı bir terör örgütüyle suçlayamazsınız. Orada yöneticilik yapmış terör örgütü mensubu olanlar olabilir. Şükür ki bizde olmadı. Futbolcu olabilir, taraftar olabilir. Her camiada bunlar olabilir. Ancak o camiaya şu ya da bu örgütün temsilcisi dememiz tamamen suçtur ve terör örgütünün amaçlarına hizmet ettiğimizi gösterir” değerlendirmesinde bulundu.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ