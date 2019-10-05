GÜNEŞ

■ UEFA Avrupa Ligi’nde, 2-2’lik beraberliğe rağmen Basel karşısında ortaya koyduğu futbol beğeni kazanan Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu, hedefi final olarak belirledi. Ağaoğlu, Bordo-Mavili kulübün Avrupa Ligi’nde mücadele eden en iyi 10-15 takım arasında yer aldığını belirterek, “O lige girmişsiniz. Üstelik çok ciddi dört ön eleme maçından çıkıp gelmişsiniz. Geldikten sonra bunu değerlendirmek lazım. Mayıs ayında Allah bize orada final oynamayı nasip etsin” dedi.

ÜZERİNE KOYARAK GİDECEĞİZ

■ BASEL karşılaşmasında rotasyon ve değişikliklere rağmen sahada birbiriyle anlaşan, toplu halde mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım olduğunu anlatan başkan Ağaoğlu, “Başta hocamızı ve sahada mücadele eden tüm futbolcularımı kutluyorum. Neticede de Avrupa Ligi’nde oynuyorsunuz. Karşınızdaki takım da sıradan bir takım değil. İnşallah üzerine koya koya gideceğiz. Allah tabii başka sakatlık, şanssızlık vermesin. Avrupa Ligi’nde kimin ne yapacağı belli olmaz” şeklinde konuştu.

GÖZÜMÜZ HER ZAMAN ZİRVEDE

■ AĞAOĞLU, çok iyi niyetle mücadele eden bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını ve Trabzon insanı için imkansız diye bir şey olmadığını kaydederek, “Çok iyi bir hocamız var. Şartlar ne olursa olsun etkilenmeden yoluna devam eden, birkaç hafta öncesine kadar ‘ayağı takıldı, düştü’ denilen takımın 3 gün arayla oynadığı maçları görüyorsunuz. İmkansızı başarmak da Trabzon insanının genlerinde var. Trabzonspor’un gözü her zaman zirvededir, aşağıya bakmayı sevmeyiz” dedi.