  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Annesinin izinde Annesinin izinde
Etnik'Can' Etnik'Can'
Rakiplere ince gönderme Rakiplere ince gönderme
Oğulları rahatsız olmuş Oğulları rahatsız olmuş
'Öyle dans edilmez' 'Öyle dans edilmez'
15 Eylül'de evleniyor 15 Eylül'de evleniyor
Oteli icralık Oteli icralık
Beni nereden buldunuz? Beni nereden buldunuz?
Yıldız izdihamı Yıldız izdihamı
Bakan Kurum: Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı Bakan Kurum: Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Önce dinlendirin sonra dondurun Önce dinlendirin sonra dondurun
Ateşkese Hafter engeli Ateşkese Hafter engeli
Asıl ırkçı Hollywood! Asıl ırkçı Hollywood!
Ankara'da tank mermisi bulundu Ankara'da tank mermisi bulundu
Kanı yerde kalmadı Kanı yerde kalmadı
30 milyar dolar kasada kalacak 30 milyar dolar kasada kalacak
Oto galericilere ikinci şans Oto galericilere ikinci şans
Noterlerde yeni dönem Noterlerde yeni dönem
İncirde hedef 38 milyon dolar İncirde hedef 38 milyon dolar
7 milyon kişiye 8.3 milyar TL ödeme 7 milyon kişiye 8.3 milyar TL ödeme
Amasya'da, evlilik vaadiyle dolandırıcılık! Duşa girdi, çıktığında hayatının şokunu yaşadı Amasya'da, evlilik vaadiyle dolandırıcılık! Duşa girdi, çıktığında hayatının şokunu yaşadı
Oteller bayramda fulledi Oteller bayramda fulledi
Üniversiteler reklama değil Ar-Ge’ye para harcayacak Üniversiteler reklama değil Ar-Ge’ye para harcayacak
Primi yetmeyene SGK'dan iade Primi yetmeyene SGK'dan iade

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 00:32:31

Arturo Vidal hayal değil

Beşiktaş’ın Arturo Vidal ilgisi Şili basınında “özel haber” olarak verildi. Siyah-Beyazlı yöneticiler ise Barcelona’nın 32 yaşındaki yıldızının transferi için “Hayal değil” yorumunda bulundu.

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’IN transfer gündemindeki Artuo Vidal ismi her geçen gün daha da ciddiyet kazanıyor. Şili basını, “Vidal’e sürpriz talip” başlığıyla verdiği haberde, “Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu İnter ile görüşüyor. İtalyan devinin Asyalı patronları Vidal’e cazip teklif sunamadı. Bu arada Medel ve Roco’nun takımı Beşiktaş sürpriz bir teklifle ortaya çıktı” ifadeleri kullanıldı. Menajerlere dayandırılan haberde Beşiktaş'ın yıllık 4 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü.

ÜLKESİNDE ADETA KRAL

■ SİYAH-Beyazlı yönetimin Barcelona kulübüne kiralama teklif ettiği ve eğer oyuncu bonservisiyle satılamazsa transferin aşama kaydedeceği aktarıldı. Beşiktaşlı idareciler 32 yaşındaki futbolcunun Vodafone Park’ta top koşturmasının hayal olmadığını ve şartların uyması halinde gerekli adımların atılabileceğini söyledi. Kariyerinde Bayern Münih, Juventus ve Bayer Leverkusen gibi kulüpler bulunan “King Arturo” lakaplı futbolcu, Şili Milli Takımı formasını 113 kez giydi.

ABD ikiyüzlülükte sınır tanımıyor! YPG'ye Türkiye için söz verdiği ortaya çıktı...
Baykar ve Ukrspetseskport'tan ortak hamle
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredilerine rekor başvuru talebi!
Meteoroloji son dakika raporu! Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?
Sokak ortasındaki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
Sosyal medyada 'Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası büyük ilgi gördü
“Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı yok olacak”
İçişleri Bakanı Soylu, trafik denetimine katıldı
Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi
Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Bebeğiniz için anne sütü ile gelen sağlık
Uçak ambulans Leo bebek için havalandı
Kayseri'de pazarlıkta kırdığı eli öpmeye gitti
Kurban eziyet değil ibadettir! Havasız bırakılan 5 kurbanlık danadan 1’i ölmek üzereyken kesildi
CHP'nin kovduğu işçiler bu bayram kurban kesemiyor
Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!
54 yaşında Manisa-İzmir arası her gün koşuyor
Fenerbahçe, Zanka transferi açıkladı
Türkiye'de yüzülebilecek temiz plajlar
Başörtülü kadınlar, karikatürlerde nasıl yansıtılıyor? Ya cahil ya ev hanımı!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ